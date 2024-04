Raduno in piazza Aldo Moro da dove partirà il corteo che farà tappa presso le lapidi di Antimo Ermili e alla Banda del Bardo

SANTE MARIE – Il Comune di Sante Marie celebra il 25 aprile festa di Liberazione. Una data importante per l’Italia, in quanto segna la fine della Seconda Guerra Mondiale e la sconfitta del regime fascista, un giorno di festa e di commemorazione, un momento per ricordare i sacrifici fatti per la libertà e per riaffermare i valori della democrazia.

L’amministrazione comunale, con i rappresentanti di tutte le associazioni del paese, celebreranno il 25 aprile con una cerimonia solenne. Il programma della giornata prevede per domani il raduno alle 10.15 in piazza Aldo Moro da dove alle 10.30 partirà il corteo che farà tappa presso la lapide di Antimo Ermili e la lapide alla Banda del Bardo per la deposizione di un omaggio floreale. Alle 10.50 ci sarà la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai caduti e un momento di preghiera.

“Invitiamo tutti a partecipare”, ha commentato il sindaco Lorenzo Berardinetti, “è un’occasione importante per ricordare il passato e per costruire un futuro migliore”.