Sanificazione scolastica in provincia di Chieti, alcune precisazioni

CHIETI – In merito al comunicato dell’opposizione Provinciale circa la sanificazione delle sedi provinciali, l’ufficio di Presidenza informa, per riportare serenità, correttezza e verità che la Provincia di Chieti ha inviato in data 6 marzo lettera a tutti i dirigenti scolastici protocollo 3838B, estesa ai sindaci a tutti i consiglieri, con cui si precisava che le Province sono in attesa delle decisioni del Governo in merito alla vicenda.

Si legge ancora nella nota: “La Provincia ha rassicurato i presidi e ha già predisposto preventivi da parte di ditte specializzate per intervenire prontamente qualora fosse a nostro carico la sanificazione. Il tutto concordato con diligenza e consiglieri di maggioranza delegati per i tre territori provinciali.

Ricordo che le attività didattiche sono sospese fino al 3 aprile pertanto tutto è stato previsto per tempo e pre-contrattualizzato. Le notizie che stamani arrivano da UPI Nazionale, da me interpellata telefonicamente giornalmente, evidenzano che, nel tavolo tecnico costituito, si è proposto che la sanificazione sia a carico o della ASL di riferimento o del Ministero.

In caso contrario si dovesse essere affidato il compito, la Provincia di Chieti è pronta ad intervenire. Tanto per ristabilire la verità e non creare panico o speculazioni politiche in questo periodo sono inopportune e minano la fiducia verso le istituzioni”.