San Salvo: torna Factory, scuola di alta formazione professionale per attori

Dal 13 settembre all’interno del ‘Centro Culturale Aldo Moro’ l’inizio delle attività della scuola fortemente voluta da Gabriele Cirilli

SAN SALVO – Torna ‘La Factory’, la scuola di alta formazione professionale per attori e lavoratori dello spettacolo fortemente voluta da Gabriele Cirilli in collaborazione con la MAGAMAT e il Comune di San Salvo (Chieti). Dopo gli ottimi riscontri ricevuti dai casting svolti negli scorsi mesi, gli allievi selezionati tra quelli del nuovo corso e quelli al secondo anno del gruppo precedente si ritroveranno all’interno del ‘Centro Culturale Aldo Moro’ (strada Istonia 2) dal 13 settembre per la ripresa dei corsi.

“San Salvo è pronta ad accogliere e ospitare per il secondo anno l’esperienza de La Factory di Gabriele Cirilli. Un’opportunità formativa per chi voglia avvicinarsi e conoscere l’emozione di calcare un palco teatrale. Con la speranza e l’ambizione magari di provare a intraprendere l’arte della recitazione nel mondo dello spettacolo magari in un futuro non molto lontano” dichiara il sindaco Emanuela De Nicolis.

Ad accompagnare i ragazzi (50 in totale) una squadra di insegnanti composta da personaggi famosi nel mondo dello spettacolo. Tra questi: Mario Scaletta e Valter Lupo, veterani del settore anche per l’esperienza negli anni al fianco del grande Gigi Proietti; i vocal coach Daniela ‘DaDa’ Loi e Matteo Becucci per canto e impostazione della voce; il coreografo Fabrizio Mainini per ballo e movimento del corpo; l’attrice Giorgia Trasselli per dizione e recitazione; Roberto Pedicini per il doppiaggio e Fabrizio Costa per regia e recitazione cinematografica. A completare il quadro la psicologa Sonia Abbondanza e i vari stage che saranno organizzati nel tempo con personaggi del calibro di Flavio Insinna e Francesca Reggiani.

Ancora di più rispetto all’anno scorso, la Factory è “emozione pura” per Cirilli. “Abbiamo ricevuto tantissime adesioni, al punto da dover ‘scremare’ le classi per non partire con un numero di allievi che risultasse eccessivo – spiega -. Avere due classi vuol dire avere un impegno ancora più duro e costante, ma che mi rende pieno di gioia. Stiamo lavorando intensamente per dare una possibilità a chiunque abbia talento e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Un nostro allievo è infatti già stato scelto per un progetto importante con Claudio Cecchetto, ancor prima della chiusura dei due anni. Per noi è motivo di orgoglio, perché diamo la possibilità a tutti di entrare nel mondo dello spettacolo”.

Da subito, infatti, i ragazzi della ‘Factory’ sono catapultati sul palco, anche senza diploma. Cirilli, nei suoi spettacoli ‘LIVE’ in giro per l’Italia, ha fatto assaggiare a tutti gli iscritti la scena in prima persona, proprio sullo stile di quanto il maestro Proietti ha fatto con l’artista nella prima fase della sua carriera. E il 25 giugno scorso, a San Salvo, gli allievi hanno anche debuttato con un saggio dedicato unicamente a loro, dal titolo ‘Put Pourrì d’Amore’, evento svoltosi in piazza San Vitale che ha riscontrato un grande successo e il gradimento degli spettatori.

“La nostra città ha sete di buona cultura e di percorsi formativi specifici a livello artistico – conclude il Consigliere comunale delegato alla Cultura Maria Travaglini – ma soprattutto mi auguro che presto si possa concludere il lavoro avviato per il completamento del teatro comunale che sarà un nuovo spazio per accogliere eventi fruibili per il nostro territorio”.