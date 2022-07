A San Salvo si é svolto “Raf in festa”: ecco come é andata

Lo scorso 30 giugno tutti i bambini delle classi coinvolte sono stati premiati sul palco e insieme a loro anche i loro insegnanti

SAN SALVO – Si è tenuto il 30 giugno a San Salvo presso il Cortile della Banca di Credito Cooperativo della Valle del Trigno, l’evento del Progetto Raf, il progetto della Fondazione BCC della Valle del Trigno che da ottobre ha animato la vallata con numerose attività svolte nelle scuole del territorio.

Quinto di una serie di eventi che si concluderanno a settembre, Raf in festa è stata una giornata di restituzione organizzata per le 2 classi della Scuola Primaria di San Salvo, Istituto Omnicomprensivo Mattioli D’Acquisto, plesso via Melvin Jones, la 5°A e 5°B che hanno partecipato al progetto e indirizzata ai bambini, alle loro famiglie, alle Istituzioni, ai partner che hanno reso tutto possibile.

Come introduzione della serata un magnifico concerto ad opera dei ragazzi dell’Orchestra Giovanile Musica in Crescendo che ha voluto omaggiare la Fondazione di una esibizione emozionante come ringraziamento per aver donato all’Orchestra alcuni strumenti musicali.

Hanno fatto gli onori di casa i rappresentanti della Fondazione: Nicola Valentini, Presidente, Pasqualino Onofrillo, Vicepresidente e Stefania Ciocca, Direttore della Fondazione BCC. Il Presidente Valentini ha ringraziato le insegnanti, le famiglie e tutti i bambini per il grande entusiasmo con cui è stato accolto il progetto Raf e per la partecipazione alla festa finale a conclusione del progetto.

Tutti i bambini delle classi coinvolte sono stati premiati sul palco e insieme a loro anche i loro insegnanti Una targa ricordo del Progetto anche al Comune di San Salvo rappresentato dal Sindaco Emanuela De Nicolis, al partner di Progetto l’Associazione Kamastra, rappresentata da Fernanda Pugliese, al partner di Progetto la Parrocchia di San Nicola di San Salvo – Gruppo Nonni e alla Docente Valentina Fauzia che insieme a Chiara Valentini e Matteo Mastragostino ha curato in aula la formazione relativa alla scrittura creativa e allo storytelling.

Il progetto Raf è stato illustrato da Chiara Valentini di Comma Srl. Numerose le attività svolte da ottobre 2021. All’inizio sono stati organizzati incontri formativi in classe sul tema dello storytelling, scrittura creativa e fumetto, poi sempre in classe il geologo Gianluca Taddei ha tenuto un incontro per ragionare insieme ai ragazzi sui temi legati all’ambiente, ecosistema, inquinamento, raccolta differenziata, la docente archeologa dell’Associazione Muse Molise, Silvia Santorelli, ha tenuto invece le docenze relative al percorso Memoria Storica, alla fine del percorso in aula i ragazzi hanno svolto una lezione all’aria aperta presso il Porto Turistico di Petacciato e durante l’uscita hanno ragionato ancora sul tema ambiente insieme all’Associazione partner Ambiente Basso Molise. Sempre come uscita didattica i bambini sono stati invitati presso il Palazzo Ducale di Mafalda dove si sono divertiti con i laboratori sulla memoria storica: pasta fatta in casa, uncinetto, lingue di minoranza e laboratori sulla storia.

Durante tutti questi mesi i ragazzi hanno anche ideato 2 storie dal titolo “Il piccolo Raffy” e “ Alla scoperta della festa di San Vitale” che sono poi diventate i 2 fumetti realizzati da Comma Srl e consegnati prima a tutto il plesso scolastico e ieri anche alla cittadinanza. La storia è stata letta al pubblico con molta emozione, da alcuni bambini delle 2 classi.

A fine serata è stato proiettato un video riassuntivo di tutte le attività svolte dai bambini e per concludere un buffet di saluto alla cittadinanza che ha accolto con tanta gioia il Progetto della Fondazione BCC.

Prossimo appuntamento con le feste di Raf a Montefalcone il 01/07 dalle ore 18.30 a Piazza del Popolo.

L’evento è stato organizzato da Comma Srl.

Il Progetto Raf è un progetto della Fondazione BCC della Valle del Trigno, realizzato con il contributo del Dipartimento per le politiche della Famiglia – Presidenza Consiglio dei Ministri.

Partner del progetto, insieme alla Fondazione BCC, sono l’I.C. Rossetti di Vasto, l’I.C. Mattioli d’Acquisto di San Salvo e l’I.C. Scarano di Trivento. Oltre alle scuole partner tanti istituiti hanno aderito al Progetto: Vasto, San Salvo, Fresagrandinaria e Lentella, Montenero di Bisaccia, Mafalda, Montefalcone, Trivento, Ripalimosani, Campobasso.

Il progetto è realizzato in partnership con il Comune di Vasto e il Comune di Trivento e con il contributo di Associazioni del territorio: Associazione Muse Molise, Ambiente Basso Molise, Associazione Kamastra e il Gruppo Nonni della Parrocchia San Nicola di San Salvo.

Le attività del Progetto RAF proseguiranno fino a fine anno. Per maggiori informazioni sul Progetto: Facebook – ProgettoRaf, Instagram – progetto_raf, fondazionebcceducare@gmail.com.