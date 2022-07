“Carezze e graffi”, presentazione del libro di Giuliana Sanvitale a Tortoreto

TORTORETO – Domenica 3 luglio, alle ore 18, presentazione presso il Circolo Tennis di Via Napoli a Tortoreto di “Carezze e graffi”, la nuova silloge di poesie di Giuliana Sanvitale (edizioni Duende). Alla presentazione editoriale, organizzata dall’Amministrazione Comunale e dall’Associazione Culturale “Insieme”, prenderanno la parola Loretta Iacono e Sandro Galantini. Sarà presente l’Autrice.

“Carezze e graffi” – scrive Galantini nella Prefazione – è «una raccolta davvero stimolante per i diversi piani tematici, per la pluralità delle atmosfere tonali e per i tanti livelli di lettura»; ogni poesia, caratterizzata da robustezza e fluidità di dettato, è «una tessitura di intimi e non convenzionali ripensamenti sull’esistenza».

Giuliana Sanvitale, scelta tra le “8 donne eccellenti” della Provincia di Teramo, ha vinto, a livello nazionale e internazionale, venti primi premi sia per la poesia che per la narrativa. Dopo essere stata insignita a Parma del Premio Speciale della Cultura, lo scorso anno ha ricevuto il Premio cultura Abruzzo in poesia Città di Chieti. Sue opere sono inserite in numerose antologie e riviste letterarie tra le più prestigiose d’Italia.