San Salvo, presentati i nuovi laboratori di Cittadinanza Attiva

I ragazzi di età compresa tra 11 e 17 anni potranno iscriversi a Lab di Urban Art, Lab di Green Library e Lab di educazione alla legalità

SAN SALVO – Sabato 8 maggio nella Villa Comunale di San Salvo, in occasione dell’inaugurazione dell’installazione di Urban Art realizzata dall’Accademia di Aracne nel nuovo spazio all’aperto dedicato ai minori della città, sono stati presentati i nuovi laboratori di Cittadinanza Attiva del progetto Officina Educativa, progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Presenti all’incontro pubblico: Giancarlo Lippis – Assessore alle politiche sociali e Maria Travaglini – Assessore alla cultura e alle pari opportunità per il Comune di San Salvo, Annarosa Costantini – Dirigente scolastica dell’Omnicomprensivo “Mattioli -D’Acquisto” e Vincenzo Parente – Dirigente scolastico IC “Rodari ”, Licia Zulli – referente del Progetto Officina Educativa, Nicoletta Di Pinto – Akon Service, Raffaella Zaccagna – Dafne Onlus, Margherita Di Marco – Compagnia dei Merli bianchi, Mario, Matei e Alessia, del gruppo “Le vive voci” (gruppo di giovani lettori nato al termine dei Laboratori di Lettura ad Alta Voce realizzato nell’ambito di Officina Educativa), Shirley Rowlands di Accademia Aracne.

I laboratori di Officina in partenza, realizzati da Dafne, a cui potranno iscriversi tutti i ragazzi di età compresa tra 11 e 17 anni della Città di San Salvo, sono i seguenti:

– Lab di Urban Art il cui scopo è realizzare opere all’uncinetto da installare nella Villa comunale;

– Lab di Green Library per sensibilizzare gli studenti alla conoscenza della Biodiversità e all’Uso di piante orticole, aromatiche ed officinali. A tal proposito verranno riqualificati spazi all’interno della Villa, al fine di creare la Prima Green Library Urbana a San Salvo;

– Lab di educazione alla legalità realizzato da Dafne in collaborazione con Casa Memoria di Felicia e Peppino Impastato dal titolo “Con le idee e il coraggio di Peppino Noi continuiamo”.

Oltre ai 3 nuovi laboratori di Cittadinanza Attiva, sono stati riavviati anche i Laboratori musicali di Musica in Crescendo che includono attività corali e attività dei gruppi strumentali legni, ottoni e archi.

Inoltre Akon Service sta portando avanti i Laboratori di Lettura ad Alta Voce sempre con i ragazzi dell’IIS “Mattioli – S. D’Acqusito”

“Questa giornata per noi rappresenta la rinascita e un’occasione per sottolineare l’importanza del prendersi cura – esordisce Felicia Zulli, responsabile del Progetto Officina Educativa – dopo 2 anni di attività di Officina, dopo il periodo difficile dovuto alla Pandemia, cerchiamo di ripartire dai luoghi e dai legami. Trasformiamo i luoghi e le persone attraverso i legami”.

Le installazioni presentate hanno un forte valore simbolico. Si affrontano i temi della lettura, dell’arte, della lotta alla violenza. Ci sono le farfalle, che rappresentano la rinascita, i fiori della memoria che indicano la strada della legalità. Il tutto grazie ad una riappropriazione dei luoghi pubblici come simbolo di rispetto delle persone e dei luoghi stessi.

L’incontro è stato allietato da varie letture tra cui quelle dedicate a Peppino Impastato a cui sarà presto intitolata la Biblioteca Comunale.

L’obiettivo dell’incontro è quello di ripartite dai giovani per celebrare la rinascita della vita, della bellezza e soprattutto per ritessere legami sociali insieme a tutte le risorse della città: istituzioni, scuola e associazionismo, la così detta Comunità Educante.

Tutti i laboratori di Officina Educativa sono completamente gratuiti. Per iscriversi è possibile inviare richiesta tramite le pagine social di Officina Educativa San Salvo su Facebook e Instagram.

Officina Educativa è un progetto selezionato dalla Fondazione Con i Bambini (https://www.conibambini.org) nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione con il Sud.