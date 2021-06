San Raffaele Roma – Panthers Roseto: dove vedere la diretta

Si potrà seguire il match di mercoledì 16 giugno in diretta sui canali canali Facebook e YouTube Panthers Roseto a partire dalle 20.30

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Comincerà domani sera, 16 giugno alle 20:30 dalla palestra Keplero di Roma l’intensissimo tour de force delle Braderm Panthers Roseto, obbligate a vincere quattro partite in dieci giorni per andarsi a giocare lo spareggio finale che porta alla Serie A2.

La pool promozione si è di fatto conclusa, eccezion fatta per le quattro partite rimaste da recuperare alle nostre Pantere, che quindi affronteranno squadre ormai prive di obiettivi in classifica, ma non per questo necessariamente meno pericolose. Anche un solo passo falso costerebbe il campionato a Roseto, in virtù della differenza canestri ribaltata dalla Stella Azzurra nello scontro diretto di mercoledì scorso, ma essere ancora padrone del proprio destino è una fondamentale certezza da cui partire per Filippi e compagne.

Sarà il debutto del neocoach William Orlando, che in questi primi giorni di lavoro ha iniziato a prendere confidenza con l’organico a disposizione, e potrà contare sul roster al completo per la trasferta capitolina. Una partita che, al di là dell’aspetto mentale, presenta più insidie di quanto non lasci pensare la classifica visto il buon valore dell’organico romano, che ha però perso sei delle nove partite giocate in questa seconda fase (l’ultima delle quali per 0-20 a tavolino contro Terni).

La partita sarà trasmessa in diretta sui canali Facebook e YouTube Panthers Roseto.

POOL PROMOZIONE-CLASSIFICA

Stella Azzurra Roma 16

Braderm Panthers Roseto 10****

Virtus Aprilia 10*

Basket Roma 8*

San Raffaele Roma 6*

Pink Basket Terni 2*