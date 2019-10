Le Panthers sfiorano il colpo esterno contro il San Raffaele Roma (50-43)

ROMA – Tante indicazioni positive, nonostante la sconfitta di misura, per le Baia del Re Panthers nella prima trasferta del campionato di Serie B contro il San Raffaele Roma. Al cospetto di una delle formazioni più attrezzate del girone, le ragazze di coach Ghilardi cedono per 50-43 dopo una partita giocata a viso apertissimo e rimasta in totale equilibrio per 38 minuti.

L’approccio non era stato dei migliori per Lucente e compagne, che sul parquet del Pamphili Village segnano appena 2 punti nei primi 6 minuti di gioco, ma gli ingressi delle giovanissime Rospo e D’Onofrio, tra le note più liete in assoluto della serata, sciolgono l’attacco biancazzurro che chiude avanti di misura sia il primo (12-15) che il secondo quarto (23-25).

Il canovaccio della gara non cambia al rientro dagli spogliatoi: difese che prevalgono sugli attacchi e tanta fisicità nella lotta vicino a canestro, con alcuni sanguinosi rimbalzi offensivi che premiano le capitoline. Gli appena 6 punti realizzati nel terzo quarto pesano sul bilancio delle Pantere, che restano comunque aggrappate grazie alla vena di Servadio: la playmaker pescarese è l’unica a trovare il canestro per quasi tutto l’ultimo periodo (a 5′ dalla fine il punteggio è ancora in parità), ma dall’altra parte De Marchi e Barbieri firmano l’allungo decisivo.

“Un risultato che non pregiudica tante buone indicazioni viste in campo, anche se abbiamo indubbiamente sofferto il loro atletismo nei momenti chiave. Siamo ancora in una fase di conoscenza del campionato e soprattutto di noi stesse, ma ho fiducia sul fatto che stiamo imboccando la strada giusta e continueremo a migliorare” commenta nel dopopartita coach Franco Ghilardi.

Prossimo impegno per le Baia del Re Panthers ancora in trasferta e ancora nella Capitale: sabato 19 ottobre, alle ore 18:00, sul parquet dell’Esquilino che ieri ha conquistato i primi due punti del suo campionato dopo aver perso di misura all’esordio proprio contro il San Raffaele.

BAIA DEL RE PANTHERS: Sara Ambrosio, Camilla Servadio 18, Claudia Pallotta 1, Simona Di Giandomenico, Francesca Trovarelli, Alyssa Rospo 10, Eugenia D’Onofrio 6, Francesca Lucente 5, Francesca Marini, Letizia Rosa, Olimpia Ramasco, Irene De Vettor 3. Coach: Franco Ghilar