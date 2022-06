San Mauro – Pescara Pallanuoto, la presentazione della partita

SANTA MARIA CAPUA VETERE – È una trasferta insidiosa quella che attende il Pescara Pallanuoto, impegnato domani pomeriggio alle 17 a Santa Maria Capua Vetere contro il San Mauro, nella terzultima giornata del campionato di serie B. I biancazzurri arrivano all’appuntamento dopo il fondamentale pareggio di sabato scorso contro Ischia, risultato che ha consentito alla squadra guidata da Franco Di Fulvio di mantenere la vetta della classifica. Ma quella con il San Mauro è una partita da prendere con le pinze non solo per la bontà della formazione campana, ma anche per l’ottimo momento di forma che sta attraversando: nelle ultime due giornate infatti, prima ha sbancato la Scandone, infliggendo l’unica sconfitta stagionale alla corazzata Ischia, poi ha bloccato sul pareggio l’Arechi Salerno, terza forza del torneo. Anche su questo mister Di Fulvo ha lavorato in settimana, con l’obiettivo di mantenere alta la tensione in vista del rush finale prima dei play off.

“A questo punto il nostro obiettivo deve per forza essere quello di provare a vincere tutte e tre le partite che restano, in modo da blindare il primo posto” spiega mister Di Fulvio. “Sappiamo che il San Mauro è un avversario scomodo, che nonostante non abbia più nulla da chiedere al campionato lo sta onorando alla grande, come giusto che sia e come dimostrano i recenti risultati. Noi però abbiamo una motivazione molto forte che mi auguro i ragazzi riusciranno a mettere in vasca. Non dimentichiamoci poi che per avere la certezza dei play off ci manca ancora un punto”.

Fatta eccezione per Daniele Cipriani sono tutti disponibili in casa Pescara Pallanuoto. Mister Di Fulvio può contare su 14 giocatori tra i quali scegliere i 13 da portare in vasca:

Prosperi, Mancini, Castagna, Di Fulvio, De Luca, Furio, Giordano, Cerasoli, Micheletti, De Vincentiis, Pelliccione, Ferragatti, Recchia, Morretti.