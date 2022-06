La presentazione del volume avverrà sabato 4 giugno presso la sala di lettura “Card. L.F. Capovilla” della Nuova Libreria Bosio

CHIETI – Sabato 4 giugno alle ore 11:00 presso la sala di lettura “Card. L.F. Capovilla” della Nuova Libreria Bosio in Via F. Vicentini 8 di Chieti l’autrice Nina Giandomenico di Villamagna presenterà il suo libro “Solo grazie! Puzzle di una mamma pazza”.

La presentazione verrà moderata dal noto conduttore televisivo di Rete8 Antonio Di Giosafat e gli interventi saranno a cura di Arturo Bernava della Casa Editrice “Il Viandante”.

“Dal 5 aprile 2014”, dichiara l’autrice, “na gioia grande invade il mio cuore e quello dei miei familiari. Una gioia che mi incita a percorrere la strada indicatami da Don Danilo Belotti, ossia quella di mettere su carta, per quanto è possibile, gli eventi che stanno rinnovando la mia vita. Il 5 aprile 2014 ho visto mio figlio Evan volare nel Cielo e raggiungere il Paradiso. Non sono una scrittrice, sono solo una mamma che attraverso queste righe vuole raccontare un’esperienza meravigliosa di cui Dio le ha fatto dono. Questo testo si presenta come un insieme di ricordi, testimonianze, episodi, poesie, frasi, segni e simboli, un inseme di pezzi che compongono la storia mia e di Evan”.