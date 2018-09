Il primo successo esterno dell’Angizia, sul difficile campo del San Gregorio, coincide con l’ingresso in zona-playoff

SAN GREGORIO – Prova di maturità superata per l’Angizia Luco, capace di andare ad imporsi con un 2-0 estremamente solido su uno dei campi più difficili di questo Girone A di Promozione: quello del San Gregorio. Davanti ad un avversario quotato e che dirà la sua fino alla fine per il salto in Eccellenza, la squadra di mister Giordani impone un primo tempo dai ritmi bassi, concedendo appena una mezza occasione ai padroni di casa (su cui, tra l’altro, è bravo il rientrante portiere Biancone); al contrario, due disimpegni sbagliati dalla retroguardia del San Gregorio costano le marcature di Nico Margagliotti e di Osvaldo Morelli.

CRONACA

La prima realizzazione si concretizza al 5’: sugli sviluppi di un rinvio sballato del portiere di casa Di Casimiro, il pressing di Di Girolamo porta Valente a commettere fallo da rigore. Margagliotti, con la consueta freddezza, realizza per lo 0-1. Venticinque minuti dopo, su un duplice errore in fase di disimpegno firmato Franceschini prima e Valente poi, Osvaldo Morelli riesce a scagliare un gran sinistro dai 16 metri, trafiggendo per la seconda volta l’incolpevole Di Casimiro. Nella ripresa, nonostante l’ingresso di bomber Altobelli tra le fila del San Gregorio, l’Angizia si chiude con ordine e soltanto una volta, su diagonale di Dionisi, Biancone è chiamato al miracolo. Al triplice fischio arbitrale, la squadra del giovane presidente Favoriti conquista tre punti d’oro e si porta a 7 lunghezze in classifica. A braccetto con la Rosetana ed a ridosso della zona playoff, dopo aver superato un ritardo di preparazione ed un calendario già tutt’altro che scontato, a Luco dei Marsi ci si può iniziare a dire davvero fiduciosi.

TABELLINO

S.S. San Gregorio – ASD Angizia Luco 0-2

S.S. San Gregorio: Di Casimiro, Gizzi, Delic, Franceschini (20’ s.t. Postiglioni), Camara (28’ s.t. Lepidi), Valente, Cocciolone (7’ s.t. Fonti), Nanni, Fasciocco (1’ s.t. Altobelli), Solomakha, Dionisi (40’ s.t. Lenart). A disp.: Di Fabio, Orsini, Aconito, Laurenzi. Allenatore: De Angelis.

ASD Angizia Luco: Biancone, Di Giamberardino, Ranieri, Morelli, Venditti, Ciaprini, Di Girolamo (35’ s.t. Briciu), Cinquegrana, Newell (13’ s.t. D’Aurelio), Margagliotti (44’ Ciocci), Shero. A disp.: D’Innocenzo, Paris, Osman, Marini, Di Battista, Pallotta. Allenatore: Giordani.

Arbitro: sig. Cavini di Lanciano

Reti: 5’ Margagliotti, 30’ Morelli

Ammoniti: Valente, Coccioloni, Dionisi (SG) – Cinquegrana, Newell (A)

Foto della partita fonte pagina facebook Angizia Luco