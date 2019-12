San Giovanni Teatino, ecco i nuovi contatori elettrici

E-Distribuzione li sta installando su tutto il territorio comunale. Per la sostituzione non è dovuto alcun compenso. Cianfagna: “E-Distribuzione ha avviato la campagna di installazione massiva dei nuovo contatori elettronici 2.0”

SAN GIOVANNI TEATINO (CH) – Il Sindaco Luciano Marinucci ha incontrato nei giorni scorsi i referenti dell’impresa MEDINOK spa di Volla (NA), incaricata da E-Distribuzione, già Enel Distribuzione, dell’installazione di nuovi contatori elettronici di seconda generazione nel comune di San Giovanni Teatino.

I nuovi contatori disporranno di un protocollo di comunicazione aperto e pubblico per accedere ai dati di misura e potranno consentire ai clienti, attraverso il monitoraggio, la riduzione dei consumi. Inoltre, alcune funzioni permetteranno all’impresa di distribuzione un controllo più capillare della rete di bassa tensione e una migliore gestione del servizio elettrico.

“Voglio comunicare alla cittadinanza – avverte il Sindaco Luciano Marinucci – che gli addetti alla sostituzione sono provvisti di tesserino di riconoscimento e delle lettere di attestazione di rapporto lavorativo con Medinok e contrattuale di Medinok con E-Distribuzione. A maggiore tutela, per identificare l’operatore incaricato della sostituzione, potrete richiedergli di generare un codice PIN, che potrete verificare chiamando il Numero Verde 803 500, oppure utilizzando il servizio dedicato su APP o sul sito web di E-Distribuzione. Per l’intervento di sostituzione, inoltre, non è dovuto alcun compenso agli operatori che effettueranno questa attività”.

“E-Distribuzione ha infatti avviato la campagna di installazione massiva dei nuovo contatori elettronici 2.0, cosiddetti Open Meter – rende noto il responsabile Andrea Cianfagna – su tutta le rete nazionale. Questa scelta tecnologica particolarmente avanzata consentirà di avere una qualità del servizio più elevata, coniugando efficienza energetica e sostenibilità ambientale”.

Il piano di sostituzione prevede di essere completato nel periodo dicembre 2019/febbraio 2020. Per informazioni è attivo il numero verde 803 500: con operatore da lunedì a venerdì 9-18 e sabato 9-13 festività nazionali escluse, h24 tutti i giorni per i servizi automatici presenti nel sistema telefonico.