San Giovanni Teatino, Consiglio Comunale: l’odg del 30 novembre 2020

SAN GIOVANNI TEATINO – Il Consiglio Comunale di San Giovanni Teatino è convocato, in sessione straordinaria e in videoconferenza, per il giorno 30 novembre 2020 alle ore 15.00. È prevista la trattazione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

· Comunicazione del Sindaco in virtù dell’art. 45, comma 8 del regolamento del Consiglio Comunale.

· Approvazione verbali seduta precedente.

· Variazioni al bilancio di previsione 2020/2022. Ratifica delle deliberazioni di giunta comunale nn. 130 del 23 ottobre 2020, 138 del 04/11/2020, 141 del 11/11/2020 e 146 del 17/11/2020, adottate ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. N. 267/2000.

· Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2020 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs N. 267/2000.

· D.u.p. 2020-2022. Aggiornamento in relazione al programma triennale delle opere pubbliche.

· Variante all’art. 28 delle NTA del vigente PRG-Trasparenza Amministrativa art. 35 L.R. n. 18/1983 e ss.mm.ii.

· Variante all’art. 28 delle NTA del vigente PRG – Adozione

· Retrocessione di aree a zona agricola o verde privato da precedenti zone con carico urbanistico superiore – Indirizzi.

· Convenzione tra il Comune di San Giovanni Teatino e il Comune di Roccaraso per il servizio in forma associata di segreteria comunale.