Teramo, Consiglio Comunale: l’odg del 30 novembre 2020

TERAMO – Per Lunedì 30 novembre prossimo, alle ore 14.30, è convocata una seduta del Consiglio comunale, che si svolgerà in modalità ibrida con presenza massima al 50%, rigorosamente a porte chiuse, e la partecipazione dei soli giornalisti accreditati. La 2^ convocazione è fissata per mercoledì 2 dicembre 2020 alle ore 10.00 sempre al Parco della Scienza e con le medesime modalità.

La seduta sarà trasmessa in diretta streaming dall'indirizzo internet: http://www.consigli.cloud/teramo

1) Comunicazioni del Sindaco sulle deleghe consiliari e sulle nomine e designazioni presso Enti, Aziende e Istituzioni;

2) Deliberazione di Giunta Comunale n. 269 del 05 Novembre 2020 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2020/2022: Variazione d’urgenza art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000” – Ratifica;

3) Bilancio consolidato esercizio finanziario 2019-esame ed approvazione ;

4) Programma OO.PP. 2020/2022 – Dup 2020/2022: Bilancio di Previsione 2020/2022: Variazione art. 175 D.Lgs. 267/2000 e salvaguardia degli Equilibri per l’Esercizio 2020 ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;

5) E.G. / Comune di Teramo – Sentenza n. 322/2020 del Tribunale di Teramo Sez. Lavoro – Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio.

6) R.A./Comune di Teramo- Sentenze Consiglio di Stato n.4709/2020 e n. 4710/2020 – Riconoscimento legittimita’ debito fuori bilancio.

7) C.M. / Comune di Teramo – Sentenza n. 167/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Teramo – Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio.

8) C.A./ Comune di Teramo – Sentenza della Corte di Appello di L’Aquila – Sezione Lavoro n. 647/2019 e decreto ingiuntivo n. 60/2020 emesso dal Tribunale di Teramo. Riconoscimento di legittimita’ debito fuori bilancio

9) R.C. e altri/Comune di Teramo- Sentenza Consiglio di Stato n. 911/2020 – Riconoscimento legittimita’ debito fuori bilancio.

10) Mozione dei Consiglieri di Italia Viva “Valorizzazione delle edicole come centri servizi per i cittadini”;

11) Mozione dei Consiglieri di Italia Viva “Via Mariana Teramo-Campli-Civitella del Tronto”.