San Giovanni Teatino, Consiglio Comunale: l’odg del 27 giugno

SAN GIOVANNI TEATINO – Il Presidente Marco Cacciagrano, visto il TU D.Lgv n. 267/2000 e visti gli artt. 55 e 56 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, ha convocato il Consiglio comunale, in seduta pubblica, sessione straordinaria, presso la sala consilare per il giorno di giovedì 27 giugno 2019, alle ore 9.00, per la trattazione dei seguenti punti all’ordine del giorno:

Approvazione verbali sedut precedente. Varaizioni al bilancio di previsione 2019/2021. Ratifica delle deliberazioni di giunta comunale n, 89 del 17.05.2019 e n.102 del 31.05.2019, adottate ai sensi dell’art. 175 c. 4 del d.lgs 267/2000. Piano delle alienazioni 2019-2021. Approvazione definitiva della variante urbanistica riguardante il lotto 7, ai sensi dell’art. 2 c.4 della L.R. 29/2016. Definizione agevolata delle entrate tributarie art.15 D.L 34/2019. Consiglio ci Amministrazione della Scuola Civica Musicale “Città di San Giovanni teatino” – Designazione componenti. Revoca deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 30.06.2017 inerente la delega delle funzioni di riscossione coattiva all’Agenzia delle Entrate. Provvedimenti. Approvazione schema di contratto di servizio per l’affidamento del servizio di gestione, accertamento e riscossione dei tributi del Comune di San Giovanni Teatino alla SGT Multiservizi srl. Mozione presentata dai Consiglieri Maria Rosaria Elia ed Efrem Martelli ad oggetto: “Implementazione del sistema di videosorveglianza”.