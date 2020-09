San Giovanni Teatino, Consiglio comunale: l’odg del 24 settembre

SAN GIOVANNI TEATINO – Il Consiglio Comunale di San Giovanni Teatino è convocato, in sessione ordinaria e in videoconferenza, per il giorno 24 settembre 2020 alle ore 14.00. È prevista la trattazione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

1. Approvazione verbali seduta precedente.

2. Variazione al bilancio di previsione 2019/2021 competenza 2020 in esercizio provvisorio. Ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 86 del 04/08/2020, adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs N. 267/2000.

3. Programma per il conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza a soggetti esterni all’amministrazione anno 2020 provvedimenti.

4. Conferma aliquota addizionale comunale all’Irpef anno 2020

5. Approvazione aliquote IMU anno 2020

6. Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie.

7. Piano delle alienazioni. Art. 58 d.l. 112/2008. Annualità 2020-2022.

8. Approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e dell’elenco annuale delle opere 2020.

9. Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (dup) periodo 2020-2022 (art. 170, comma 1, del d.lgs N. 267/2000).

10. Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 151 del d.lgs. N. 267/2000 e art. 10, d.lgs. N. 118/2011).

11. Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (i.m.u.) 2020: Approvazione.

12. Regolamento comunale del verde pubblico e privato e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio.

13. Approvazione del disciplinare tecnico di attuazione servizi di igiene urbana anno 2020.