San Giovanni Teatino, Consiglio Comunale: odg del 14 maggio 2020

SAN GIOVANNI TEATINO – Il Presidente Marco Cacciagrano ha convocato, in sessione straordinaria, il Consiglio Comunale di San Giovanni Teatino per il giorno 14 maggio 2020, alle ore 16. L’assise civica si svolgerà utilizzando la piattaforma ZOOM, (https://zoom.us/download), giusto decreto del Presidente del Consiglio, prot. n. 10080 del 10.04.2020, ad oggetto ”Emergenza Covid 19- misure di semplificazione in materia di Organi Collegiali ex art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18”, per la trattazione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

1. Approvazione verbali seduta precedente.

2. Discussione mozione prot. n. 33677 del 12/12/2019 proposta dai Consiglieri Martelli, Elia, Costantini, Silvestri, Parrucci e Cutrupi ad oggetto: rinuncia indennità di funzione e gettoni di presenza da parte degli amministratori per far fronte alle esigenze economiche della SGT Multiservizi.

3. Variazione al bilancio di previsione 2019/2021 competenza 2020 in esercizio provvisorio. Ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 42 del 02/04/2020, adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. N. 267/2000.

4. Riconoscimento del debito fuori bilancio per la ricapitalizzazione della società sgt multiservizi srl, ai sensi dell’art. 2482 ter c.c.

5. Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 d.lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16.06.2017 n. 100; approvazione.

6. Riconoscimento della valorizzazione immobiliare realizzata dalla “S.G.T. Sport S.S.D. a r.l.” presso la Cittadella dello Sport e del rimborso delle spese sostenute per i lavori eseguiti senza autorizzazione.

7. Approvazione schema di contratto di affidamento diretto degli impianti sportivi alla società S.G.T. SPORT S.S.D. A R.L. e applicazione del canone di concessione.

8. Moratoria per la sperimentazione della tecnologia 5G su tutto il territorio comunale e monitoraggio ambientale per la tutela della salute pubblica.

9. Comparto “B4-9a” sub ambito A – Autorizzazione alla rettifica dei confini con successiva permuta tra il Comune di San Giovanni Teatino e gli attuatori del comparto.

10. Piano d’azione per contrastare la diffusione della cimice asiatica – Riferimento D.G.C. n. 22 del 11.02.2020 – Provvedimenti.

11. “Lavori di consolidamento scarpate via campo imperatore” – cup: J37H19001130001 – cig: 8022583CEA. D.P.C.M. 27 febbraio 2019 – Piano degli investimenti annualità 2019. Approvazione schema convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/00.

12. Scioglimento convenzione di segreteria con il Comune di Miglianico. Provvedimenti.