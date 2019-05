San Giovanni Teatino, bandiera Croce Rossa consegnata a Marinucci

Ieri una delegazione di volontarie a Palazzo di Città ha incontrato il primo cittadino. La bandiera resterà esposta fuori dal Comune per una settimana

SAN GIOVANNI TEATINO – La delegazione dell’Unità territoriale di San Giovanni Teatino ha consegnato al Sindaco Luciano Marinucci la Bandiera della Croce Rossa Italiana. Nel pomeriggio di ieri, 7 maggio 2019, tre volontarie della Croce Rossa sono state ricevute a Palazzo di Città dal Primo cittadino e dagli assessori Simona Cinosi ed Ezio Chiacchiaretta. Agli amministratori hanno descritto l’attività della Croce Rossa, ormai da più di 10 anni, sul territorio comunale ed illustrato gli obiettivi della “Giornata Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa”.

“La croce rossa italiana, grazie ai suoi volontari instancabili – ha dichiarato il Sindaco Marinucci – svolge un’attività sociale che è esemplare e insostituibile: tutta la cittadinanza le è grata e deve supportarla in ogni modo possibile”

Il Comune di San Giovanni Teatino, nell’ambito degli eventi in programma con la celebrazione, in tutto il mondo, dell’8 maggio “Giornata Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa”, ha aderito all’iniziativa di esporre la bandiera della Croce Rossa fuori dal palazzo comunale per un’intera settimana, dall’8 al 15 maggio 2018.

“Oggi in tutto il mondo – hanno spiegato le volontarie – viene ricordata la nascita di Jean Henry Dunant che, più di 150 anni fa, ebbe la grande idea di fondare un unico emblema in grado di operare secondo i Principi fondamentali di umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontarietà, unità e universalità. Gli eventi della Giornata Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa rappresentano l’opportunità per conoscere per conoscere a fondo le attività e contorni di una missione che, per i volontari CRI, rimane sempre la stessa: essere presenti ovunque e per chiunque”.