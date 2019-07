San Giovanni in Festa, il programma 2019

A San Giovanni Teatino da venerdì 19 luglio al via il calendario con 16 appuntamenti per festeggiare i 25 anni della Pro Loco Primavera 94. La Festa si sposta in Piazza San Rocco

SAN GIOVANNI TEATINO – “Ogni sera un evento senza sovrapposizioni e concomitanze, ma tante occasioni per stare insieme rafforzando il senso di comunità”. Così il Sindaco Luciano Marinucci ha presentato il calendario degli eventi estivi nella città di San Giovanni Teatino programmato in piena sinergia tra Amministrazione comunale, Parrocchia di San Rocco e Pro Loco Primavera 94.

San Giovanni in Festa è il primo a partire e si sposta in piazza San Rocco, in pieno centro di Sambuceto. “16 serate indimenticabili” da venerdì 19 luglio a sabato 3 agosto per festeggiare i 25 anni della Pro Loco Primavera 94 che da 4 anni organizza l’evento patrocinato e sostenuto dal Comune di San Giovanni Teatino.

“Vista l’eccezionalità dell’evento, la Pro Loco, la mia amministrazione, don Massimo e don Ettore – ha spiegato questa mattina in conferenza stampa il Sindaco Luciano Marinucci – hanno condiviso la volontà di organizzare gli spettacoli in piazza San Rocco, in modo da festeggiare l’importante anniversario nel cuore del paese, assieme alla Parrocchia”.

PROGRAMMA

Il cartellone prevede eventi e divertimento per tutte le sedici serate. Il 19 luglio si aprirà con il mitico “Pierino” alias Alvaro Vitali, il 22 luglio Nduccio, il 24 l’esilarante Uccio De Santis con lo spettacolo “Non ci resta che ridere”, il mito “New Trolls” il 29 luglio e la bravissima Annalisa Mintetti il 31. Per gli amanti del ballo e dello spettacolo, sul palco il 20 luglio l’orchestra spettacolo “Italia Star”, Robertino show il 27, il Liscio Simpatia con Moya il 30 luglio e la Sara band con la straordinaria partecipazione di Faustino la sera del 3 agosto. Notte di Talenti, con i maestri Alessandro Pento e Laura Surricchio, il 2 agosto. Danza con Gianni Forte e New Dancenergy il 26 luglio e spazio anche alle tribute band: Ligabue il 21 luglio, Zucchero il 23, Max Pezzali il 25, Renato Zero il 28 e Vasco Rossi il primo agosto.

“Presentare questo calendario di eventi è per noi un orgoglio. – ha dichiarato il presidente della Pro Loco Pierluigi Orsini – Ripercorrendo questi 25 anni, il cuore si riempie di emozioni e di ricordi legati alla storia e i cambiamenti di un’intera comunità. Una storia che sarà magnifico condividere e festeggiare con i nostri concittadini e quanti, dai paesi e città vicine, vorranno trascorre con noi queste serate”.

Tutti gli spettacoli sono gratuiti e avranno inizio alle 21. In piazza ci saranno stands enogastronomici e 1.500 posti a sedere. Sono previsti arrosticini a 40 centesimi l’uno, in due ‘serate speciali’ del martedì. Sarà inoltre allestito l’Happy Park, ampia area giochi per ragazzi e bambini. Vicino a piazza San Rocco sarà disponibile l’ampio parcheggio di Auchan Pescara.

Nei prossimi giorni saranno resi noti i programmi del Sangio’ Estate, a cura dell’Amministrazione comunale, e dei festeggiamenti in onore di “San Rocco, Santa Maria della Speranza, San Pio da Pietrelcina, San Gabriele, Sant’Antonio 2019” organizzati dalla Parrocchia San Rocco – Sambuceto, patrocinati dal Comune ed in collaborazione con Pro Loco.

“La festa del nostro patrono San Rocco ogni anno ci dà l’opportunità di ritrovarci tutti insieme per ringraziare il Signore per tutti i benefici che per il suo immenso amore ci dona quotidianamente – ha dichiarato don Ettore Luciani – Quest’anno celebreremo il 3 agosto anche la Festa di Santa Maria della Speranza, fissando la ricorrenza anche per gli anni futuri. Il fitto programma religioso, fino al 19 agosto, sarà affiancato dal programma popolare dove segnalo le serate di domenica 18 agosto, con il cabaret di Gianluca Impastato, e lunedì 19 agosto con la tappa del “Pop Corn tour” della bravissima Federica Carta”.