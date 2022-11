San Flaviano, festa del patrono a Giulianova: il programma 2022

Diffuso il programma degli eventi, laici e religiosi, previsti dal 20 al 24 Novembre in onore di San Flaviano con data centrale il 24

GIULIANOVA – Sarà anche quest’anno il 24 novembre, giorno di San Flaviano, la data centrale dei festeggiamenti organizzati in onore del santo, vescovo e martire, patrono della città. Il calendario, allestito dalla Parrocchia di San Flaviano e dall’ Arciconfraternita di Santa Maria della Misericordia, prevede non a caso per il 24 del mese, alle 19, in duomo, l’ostensione delle reliquie del santo e la concelebrazione della Messa solenne da parte del Vescovo della Diocesi di Teramo-Atri, Monsignor Lorenzo Leuzzi.

Non meno significativa, domenica prossima, 20 Novembre, alle 11.30, la tradizionale processione della statua del patrono per le vie della parte alta di Giulianova. Sempre domenica, ma alle 15.30, il Polo Museale Civico propone un originale percorso sulle tracce del culto del santo. L’itinerario toccherà monumenti e luoghi di interesse storico-artistico utili a ricostruire la storia della devozione dei giuliesi al Vescovo Flaviano (prenotazioni entro il 19 novembre telefonando allo 085 8021290 o inviando una mail a museicivici@comune.giulianova.te.it).

In programma, oltre a concerti, incontri e celebrazioni eucaristiche, anche la Fiera di San Flaviano, mercato di abbigliamento, artigianato, prodotti tipici.