Salva il tuo amico a Giulianova: cagnolina Matilde testimonial 2019 [FOTO]

GIULIANOVA – Domenica 20 ottobre nella piazza Del Mare si è svolto l’evento “Salva il tuo amico – campagna contro l’abbandono dei cani” organizzata dalla Task Force Ambientale di Giuliano Marsili, iscritta alla Consulta degli Eventi. L’evento, patrocinato dal Comune di Giulianova, ha riscosso un grande successo.

Sono stati selezionati 16 cani, quelli appunto con storie tristi di abbandono o maltrattamento, ma che grazie all’amore dei loro padroni sono ritornati ad una vita migliore. La giuria era composta dal presidente Professor Francesco Cianciarelli, docente universitario, Giulio Micarelli dell’associazione Amici di Tortoreto, la veterinaria Giusy Branella, Sandra Ciabattoni, fondatrice del canile di Alba Adriatica e sono intervenuti la veterinaria naturopata Serena Tulini, il Taxi per cani, la ditta Scubidù per i consigli sulla toelettatura e alimentazione degli animali e la collaborazione di Cristina Piccione. Hanno partecipato anche il Sindaco Jwan Costantini, l’assessore Marco Di Carlo ed il consigliere Paolo Giorgini. che hanno rilasciato dichiarazioni di apprezzamento e lode per l’iniziativa.

Un ottimo successo ha avuto la sezione Art Attack dove i bambini si sono divertiti a costruire, con pezzi di legno provenienti da rifiuti di un’impresa, una grande cuccia per cani e si sono divertiti a scorazzare con un carrello costruito con un bancale e quattro ruote. La vincitrice con 46 punti è stata la cagnolina “Matilde” di proprietà di Carla D’Ottavio, di 9 anni, abbandonata in un cassonetto e investita, affidata tramite la LAV di Pescara. Comunque, tutti i partecipanti, alcuni con storie molto tristi sono stati premiati e la vincitrice, da oggi, sarà la Testimonial 2019 della Campagna contro l’Abbandono ed ha ricevuto una pergamena con l’attestato.