Unione dei Comuni, trasporto gratuito alla Terme di Popoli

GIULIANOVA – L’Unione dei Comuni “Terre del Sole” avvisa che sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto gratuito presso le Terme di Popoli (PE) messo a disposizione dallo stabilimento termale. Il servizio prevede il trasporto gratuito in pullman presso le strutture termali del Comune di Popoli, nel periodo che va dal 27 maggio all’8 giugno 2024. L’iniziativa è riservata agli anziani residenti dell’Unione dei Comuni “Terre del Sole”.

L’Avviso è rivolto a un massimo di 50 utenti di età minima pari a 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini. I richiedenti dovranno essere muniti della prescrizione medica per l’effettuazione di cure termali e, qualora le richieste dovessero essere superiori ai posti disponibili, la priorità verrà riconosciuta in favore dei richiedenti con modello ISEE meno elevato.

Le domande, redatte secondo il modello predisposto e corredato della documentazione richiesta, potranno pervenire presso i Segretariati Sociali dei Comuni dell’Unione, entro e non oltre le ore 12:00 del 20 maggio prossimo. Potranno essere prese in considerazione anche richieste successive, qualora permangano posti disponibili.

I modelli di domanda sono disponibili presso gli Uffici Segretariati Sociali e Urp dei Comuni dell’Unione, in orario di apertura al pubblico, e sui siti istituzionali delle “Terre del Sole” e dei Comuni dove sono presenti anche l’Avviso e tutte le informazioni necessarie.

Il servizio di trasporto gratuito è stato reso possibile grazie ad un patto di collaborazione tra Unione dei Comuni e Agenzia di Promozione del Turismo Sostenibile che, nei prossimi giorni, sarà sottoscritto dal Presidente Mario Nugnes e dall’Amministratore Unico di Terme di Popoli Inn Benigno D’Orazio.

“Questa iniziativa – afferma il Presidente dell’Unione dei Comuni Mario Nugnes – è un esempio di come le amministrazioni locali possono contribuire al benessere dei cittadini, fornendo servizi che migliorano la qualità della vita. Il trasporto gratuito in pullman alle strutture termali è un gesto di cura e attenzione che riconosce l’importanza del benessere fisico e mentale, soprattutto per coloro che sono in una fase più avanzata della vita. Voglio ringraziare l’Amministratore Unico Benigno D’Orazio per lo spirito di collaborazione istituzionale con cui ha accolto questo importante progetto”.