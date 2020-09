Salita Montegrappa, ripristinati pali della luce e installate due telecamere

Si è svolto questa mattina il sopralluogo di Sindaco e Vice di Giulianova per verificare i lavori necessari dopo gli atti vandalici del 4-5 settembre

GIULIANOVA – Sopralluogo stamane del Sindaco Jwan Costantini e della Vice Lidia Albani alla Salita Montegrappa, dove gli operai della ditta specializzata sono al lavoro per il ripristino dei pali della luce, divelti nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 settembre ad opera di un giovane che sì è successivamente costituito alle forze dell’ordine.

Nell’ambito degli interventi di ampliamento del sistema integrato di videosorveglianza comunale, il primo cittadino comunica che, sempre nella giornata di oggi, si sta procedendo all’installazione di due nuove telecamere ad alta risoluzione per il controllo della Salita, altro luogo sensibile della città, al fine di continuare a rafforzare le misure per la tutela del patrimonio e la sicurezza pubblica nonché per il supporto nell’individuazione e identificazione dei responsabili di atti di vandalismo, danneggiamenti, furti, ed altro a danno del patrimonio pubblico locale.