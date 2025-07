REGIONE – Partono oggi, sabato 5 luglio, in Abruzzo i saldi dell’estate 2025. Via libera, quindi, a sessanta giorni durante i quali si potrà girare alla ricerca del vestito, dell’accessorio o comunque dell’oggetto rientrante in determinate categorie merceologiche. Sì, perchè la legge, ex art. 15 d.lgs 114/98, prevede che i saldi non riguardino tutti i prodotti, ma solo quelli di carattere stagionale e quelli strettamente legati alla moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non dovessero essere venduti durante un determinato, e breve, periodo di tempo.

“Saldo”, purtroppo, a volte è sinonimo di rischio di incappare in situazioni spiacevoli. Per non andare incontro a brutte sorprese, ecco alcune informazioni a tutela dei consumatori.

Ecco un riepilogo chiaro, ordinato e completo di tutto ciò che è importante sapere sui saldi estivi 2025 in Abruzzo (ma valido anche per gli altri saldi stagionali in Italia)

Guida Essenziale ai Saldi Estivi 2025

Etichette e trasparenza dei prezzi

Il prezzo originale deve essere ben visibile

Deve essere indicato lo sconto in percentuale

Deve essere riportato il prezzo scontato finale

Merci in saldo separate chiaramente da quelle a prezzo pieno

Prova e cambio dei capi

La prova degli articoli non è obbligatoria, ma a discrezione del commerciante

Il cambio del prodotto non è garantito se non presenta difetti

È consigliabile chiedere in anticipo le condizioni di cambio e i tempi previsti

Diritto alla garanzia

Anche in saldo, hai 2 anni di garanzia su articoli nuovi e 1 anno per quelli usati

Se il prodotto è difettoso, il negoziante è obbligato a:

Sostituire l’articolo

Ripararlo gratuitamente

Offrire una riduzione del prezzo

O, se necessario, rimborsare l’intero importo

Conserva sempre lo scontrino (meglio farne una fotocopia)

Pagamenti elettronici

Se il negozio accetta carte di credito, deve farlo anche durante i saldi

Non può chiedere maggiorazioni di prezzo per pagamenti con carta

A chi rivolgersi in caso di problemi

Se lo sconto in cassa non corrisponde a quello esposto, segnala al commerciante

Se non si risolve, puoi rivolgerti all’Ufficio di Polizia Annonaria del Comune

Per problemi con le carte, contatta la società emittente della carta di credito