Le sagre di ottobre 2023 in Abruzzo: Pescara, L’Aquila, Chieti e Teramo

Ottobre è il mese perfetto da trascorrere in Abruzzo, fra castagne, vino e altre proposte autunnali. I principali appuntamenti in Regione

In autunno la natura cambia d’abito indossando colori accesi e regalandoci nuovi sapori. Nel mese di ottobre, in Abruzzo, sono tante le sagre e gli appuntamenti enogastronomici dedicati a castagne, vino e altre proposte di stagione.

Insieme alle eccellenze enogastronomiche, si festeggiano anche le tradizioni contadine e agricole del territorio. Vogliamo segnalarvi alcuni degli eventi che si terranno in Regione nelle prossime settimane, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Il primo appuntamento del mese è a Bisenti (TE) con l’ultimo giorno, sabato 1, della quarantanovesima edizione di Revival Uva e Vino montonico, vitigna Sempre il giorno 1 a Fossacesia si svolgerà la Festa dell’uva e del vino. Con sfilata di carri, giochi popolari, musica e stand gastronomici.

Dal 7 all’8 Sagra della castagna roscetta a Grancia di Morino: due giorni di escursioni nei boschi della Riserva naturale Zompo lo Schioppo, degustazioni di prodotti tipici, stand di prodotti artigianali e musica dal vivo. La castagna Roscetta è la protagonista di Sapori d’Autunno, in programma a Canistro Superiore per la giornata di sabato 28 e domenica 29.

Dal 20 al 22 a Civitella Roveto, torna l’appuntamento con Lungo le antiche rue: per tre giorni presso gli stand gastronomici appositamente allestiti lungo le stradine del centro storico (rue) si potranno assaporare i molti prodotti tipici della Valle Roveto; le cantine resteranno aperte fino a notte fonda, si potrà ascoltare musica dal vivo o assistere a spettacoli d giocolieri, artisti di strada e molto altro. Nelle giornate del 21 e del 22 quindicesima edizione della Festa della castagna a Tufo di Carsoli.

Dal 28 al 1 Novembre prima edizione de Il Borgo Incantato a Montepagano: si potrà partecipare alla Scuola di Magia, al Magic Tour visitare il Rifugio del Signore Oscuro, cavalcare l’Unicorno Magico e molto altro. Dal 29 al 31 lungo le vie del centro storico di Perano torna invece l’appuntamento con Borgo DiVino, percorso enogastronomico con degustazione di prodotti tipici, del vino novello delle cantine locali e dei migliori vini d’Abruzzo.