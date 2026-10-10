Risparmi in Abruzzo, oltre 11 miliardi tra buoni fruttiferi e libretti postali

REGIONE – L’Abruzzo si conferma una delle regioni italiane più legate al risparmio postale. Secondo i dati relativi al primo semestre 2026, gli abruzzesi hanno affidato a Poste Italiane oltre 11 miliardi di euro attraverso buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio, collocando la regione al quinto posto in Italia nel rapporto tra popolazione e diffusione di questi strumenti.

In Abruzzo risultano attivi più di un milione di libretti di risparmio e circa 1,14 milioni di buoni fruttiferi postali. In termini statistici, ogni dieci residenti si contano otto libretti e nove buoni, a conferma della fiducia che famiglie, giovani e pensionati continuano a riporre nelle soluzioni di risparmio garantite dallo Stato e distribuite da Poste Italiane.

La provincia di Chieti guida la classifica regionale sia per numero di sottoscrizioni che per valore economico complessivo. Sul territorio provinciale sono attivi 308 mila libretti e 401 mila buoni fruttiferi postali, per un totale che supera i 3,7 miliardi di euro. Seguono L’Aquila con 2,8 miliardi, Pescara con 2,3 miliardi e Teramo con 2,2 miliardi.

Anche nelle classifiche nazionali le province abruzzesi occupano posizioni di rilievo. Chieti rientra tra le prime dieci province italiane per diffusione dei buoni fruttiferi postali in rapporto alla popolazione, mentre L’Aquila si distingue nella graduatoria relativa ai libretti di risparmio.

Tra gli strumenti più apprezzati figurano i buoni fruttiferi postali, emessi da Cassa Depositi e Prestiti e garantiti dallo Stato italiano, che consentono di investire senza costi di sottoscrizione, gestione o rimborso. Tra le soluzioni più recenti spicca il Buono Premium, riservato alla nuova liquidità, con durata annuale e rendimento lordo del 3,25%.

Continua inoltre a crescere l’utilizzo dei servizi digitali collegati al risparmio postale. Attraverso il Libretto Smart è possibile gestire operazioni online, sottoscrivere buoni dematerializzati e accedere ai Depositi Supersmart. In Abruzzo la rete di Poste Italiane può contare su 472 uffici postali e 373 ATM Postamat, strumenti che favoriscono un accesso sempre più semplice e immediato ai servizi.