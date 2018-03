Roseto, via Thaulero: al via lavori per 123mila euro

La giunta ha anche approvato la realizzazione del marciapiede sul lato est della proprietà Cosmo, tra la via Nazionale e il campo sportivo Fonte dell’Olmo

ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) – La giunta comunale di Roseto degli Abruzzi, questa mattina, ha dato il via libera ai lavori di arredo urbano su via Thaulero. Il progetto, che prevede un costo di 123mila euro, è stato redato dagli architetti Giuseppe Marini e Alessandra Quaranta e prevede la pavimentazione e l’arredo urbano con l’inserimento di panche, fioriere, palme, unitamente al sistema di illuminazione a led.

“Si tratta di un importante intervento per l’ulteriore qualificazione del centro cittadino”, dice il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Simone Tacchetti, “É questo uno degli interventi più importanti, per il 2018, che abbiamo previsto per Roseto e sicuramente darà una immagine più consona al centro cittadino, in particolare a una via che è percorsa, quotidianamente in estate, da migliaia di turisti”.

La giunta comunale, inoltre, ha approvato la realizzazione del marciapiede sul lato est della proprietà Cosmo, tra la via Nazionale e il campo sportivo Fonte dell’Olmo. I lavori sono stati semplicemente autorizzati perché il costo è a cura e spese della ditta richiedente che provvederà anche a realizzare la segnaletica verticale e orizzontale, e alla chiusura del canale.