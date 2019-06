Roseto Summer League, i risultati del 29 giugno

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Come avvenuto nei primi due appuntamenti, anche la giornata di ieri della Roseto Summer League-Trofeo Liofilchem si è contraddistinta per il grande spettacolo e per una cornice di pubblico mai così numerosa e partecipe. Sono innanzitutto state decretate le finaliste, al termine di due partite intensissime: Carni Bianche ha superato Metalchimica con una grande prova del collettivo, e lo stesso ha fatto poco più tardi Progetto Auto imponendosi in un finale thrilling con tanto di overtime su Armeria Il Cinghiale. Le due sconfitte avranno comunque la possibilità di rifarsi nella Finale 3° posto in programma oggi alle 19:30, mentre alle 21:30 verrà incoronata la vincitrice di questa terza edizione della Roseto Summer League. Appuntamento dunque alla Bellavista Arena per un gran finale tutto da vivere!

GIRONE A

METALCHIMICA-CARNI BIANCHE 75-85

Metalchimica: Calcinari Giacomo , Dania Luigi 22, Glineur Ryan 15, Oleks Matviciuk 2, Labudovic Branislav 18, Grossi Niccolo’ 13, Mancinelli Francesco 3, Ceklaer Luka 2. All. Marini Gabriele

Carni Bianche: Caggiula Matteo 17, De Sanctis Matteo 7, Tomassacci Samuele, Guzzon Alessandro 19, Tanzi Pasquale, Tiraferri Alessio 7, Casale Amedeo 25, Miller Tavrean 7. All. Minora Alfredo

TECNOCASA-REVALFARMA 82-75

Tecnocasa: Di Federico Lorenzo 7, Pacchioli Alessio 17, Cacciagrano Gianmarco 3, Ippolito Cristian 19, Nasuti Maurizio 22, Di Falco Vincenzo 4, Alba Alessandro 2, Razzi Stefano 5, Tortolano Lorenzo 3. All. Claudio Capone

Revalfarma: Reale Thomas 19, Babucci Antonio 6, Torresani Lorenzo 22, Migliorelli Riccardo 7, Racsan Sebastian 7, Stama Lorenzo 14, Cesaretti Lorenzo , Bagna Ouro Kamal 5. All. Titti Stama

CLASSIFICA FINALE

Carni Bianche 6

Metalchimica 4

Tecnocasa 2

Revalfarma 0

GIRONE B

PIZZERIA F.LLI VALLE-GLS 84-73

Pizzeria F.lli Valle: Angius Edoardo 5, Mecci Vittorio 4, Nocerino Bruno 7, Volpe Giovanni 31, Invidia Sergio 13, Calasso Gianmarco 13, Ravaioli Simone 2, Zacchigna Giorgio 4, Cara Federico 5. All. Gabriele Alesse.

GLS: Lucchetti Gabriele 3, Martini Esteban 14, Marri Emanuele 2, Luciani Alessandro , Recchia Giacomo 11, Riccia Valerio , Marcone Filippo 10, Scott Darrick 33. All. Di Gianvittorio

PROGETTO AUTO-ARMERIA IL CINGHIALE 100-88

Progetto Auto: Frisari Federico 23, Vieste Marco , Frkovic Stefan 7, Loperfido Giovanni 12, Pujadas Tarradellas Aleix 17, Fasciocco Domenico 14, Micciulla Calogero 27. All. Antimo Di Biase

Armeria Il Cinghiale: Traorè Bassidiki 2, Pucci Federico 12, D’Onofrio Andrea 6, Sorge Simone 27, Seye Mamadou 2, Mordini Matteo 3, Sega Tambourà 4, Febo Giuseppe 11, Adonide Angelo 21. All. Guerriero e Carubini

CLASSIFICA FINALE

Progetto Auto 4

Armeria Il Cinghiale 4

Pizzeria F.lli Valle 2

GLS 2

IL PROGRAMMA DI OGGI

19:30 Finale 3° posto: Armeria Il Cinghiale-Metalchimica

21:30 Progetto Auto-Carni Bianche