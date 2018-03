Roseto Sharks sconfitto a Ferrara: 81-77 il risultato

FERRARA – Gli Sharks cadono al PalaHilton Pharma di Ferrara contro i padroni di casa della Bondi per 81-77 dopo gara comandata da fine secondo quarto in poi dai biancazzurri, dove però la maggiore lucidità estense ha avuto la meglio nel finale. Roseto rimane a quota 12, a +4 su Orzinuovi ( sconfitta in casa con Jesi ) e a meno 4 da Bergamo vincente ad Udine.

Gli emiliani grazie a questa vittoria non mollano il treno playoff salendo a quota 30, con le ultime tre giornate decisive: miglior marcatore locale Mike Hall con 21 punti, 11 rimbalzi e la leadership nella seconda parte di gara, 18 per Cortese e 10 per Moreno, quest’ultimo autore di giocate fondamentali nel finale di gara. Dall’altra parte 21 e 10 di Ogide, 18 punti per Matt Carlino con 4 triple, buona anche la partita di Infante con 10 punti e 9 rimbalzi.

Grande ultimo parziale per i padroni di casa, su tutti Mike Hall, giocatore di classe eccelsa, che per lunghi tratti si è portato l’attacco estense sulle spalle, e confermandosi come miglior giocatore dell’intera A2.

CRONACA DELLA PARTITA

Di Paolantonio all’inizio parte con il suo solito quintetto, Marulli-Carlino-Casagrande-Lupusor e Ogide, risponde Bonacina con Moreno-Cortese-Rush-Hall e Fantoni: subito break di Ferrara, che sfrutta la sua potenza vicino a canestro con Rush e Fantoni, 14-7 dopo quattro minuti e primo timeout ospite; Roseto tona sotto grazie a Ogide ( 10 nel primo quarto ) ed ai rimbalzi offensivi, Cortese firma la prima tripla prima che Contento riduca lo svantaggio a fine periodo sul 23-21. Il secondo quarto si apre con tre punti di Panni, Carlino risponde della stessa moneta, Ferrara torna ad essere aggressiva, e mentre Hall firma i primi punti della serata la terna arbitrale ravvisa un fallo tecnico a Contento, reo di aver protestato dopo un “non fischio” nei suoi confronti. La partita comincia a scaldarsi, Roseto non si scompone e dal meno 8 torna prepotentemente in partita grazie ai tiri liberi: i padroni di casa non segnano praticamente per 3 minuti, gli Sharks mordono in difesa e Marulli e Ogide ribaltano addirittura il punteggio nei secondi finali di periodo, 42-45 all’intervallo.

La terza frazione è ancora più scoppiettante delle altre: Roseto prova l’allungo con Carlino e Ogide, Cortese commette il quarto fallo, l’inerzia è tutta biancazzurra e si arriva al massimo vantaggio sul 49-60. Hall prova a caricarsi la squadra sulle spalle, coadiuvato da Rush, Di Paolantonio dall’altra parte predica calma e sfrutta al meglio i pick and roll dei suoi esterni. Due triple di Moreno e Cortese riavvicinano i padroni di casa, con Roseto che chiude avanti di 5 la terza frazione, 59-64. Ultimi dieci minuti infuocati, in cui regna l’intensità (complice la grande tensione sul parquet per l’alta posta in palio): Roseto d’un tratto si blocca completamente in attacco, è uno straripante Hall ad issarsi a protagonista indiscusso. L’americano ex Milano ne segna 11 negli ultimi dieci minuti, Ogide esce per cinque falli, con Infante che regge l’urto offensivo dei suoi ( assistito alla grande da Contento ): Moreno firma la tripla del meno 2, Hall quella del sorpasso, risponde Carlino da 7 metri, ancora Moreno per la parità a quota 77 a un minuto dal termine, gli Sharks sprecano in attacco e sul ribaltamento viene ravvisato un dubbio fallo antisportivo a Marulli; Rush mette entrambi i liberi, Ferrara sbaglia il possesso successivo ma Roseto si mangia due palloni consecutivi con Hall che la chiude dalla lunetta. Si conclude 81-77, prossimo turno domenica 8 aprile, quando gli Sharks ospiteranno la Fortitudo Bologna al PalaMaggetti.

POST PARTITA

Coach Di Paolantonio in sala stampa: “Abbiamo buttato una ghiotta occasione questa sera e non è la prima in questa stagione, e se c’è un responsabile della sconfitta quello sono io perché non son riuscito a far capire ai ragazzi che dovevamo continuare come nei primi 35 minuti, nei minuti finali non abbiamo praticamente segnato intestardendoci nel tiro da tre punti invece di attaccare l’area sfruttando i cambi sistematici di Ferrara; detto questo abbiamo fatto una buonissima gara contro una squadra che in casa aveva perso solamente tre volte, sono soddisfatto dei progressi che continuiamo a fare e dobbiamo prendere quanto di buono abbiam fatto stasera; da martedì cominceremo a pensare già alla gara con la Fortitudo”.

TABELLINO:

BONDI FERRARA – ROSETO SHARKS 81-77 ( 23-21, 19-24, 17-19, 22-13 )

Ferrara: Rush 16 , Drigo n.e. , Hall 21 , Fantoni 5 , Carella n.e. , Donadoni , Molinaro 5 , Cortese 18 , Panni 6 , Moreno 10 All. Bonacina

Roseto: Carlino 18 , Ogide 21 , Lupusor 2 , Contento 9 , Di Bonaventura , Lusvarghi , Zampini 1 , Marulli 9 , Casagrande 7 , Infante 10 All. Di Paolantonio

NOTE: Tiri da 2: Ferrara 17/35 ; Roseto 24/43

Tiri da 3: Ferrara 10/32 ; Roseto 4/24

Tiri Liberi: Ferrara 17/28 ; Roseto 17/19

Rimbalzi: Ferrara 43 (12 offensivi ) ; Roseto 42 ( 9 offensivi )

Assist: Ferrara 20 ; Roseto 13

USCITI PER 5 FALLI: Cortese ( Ferrara ), Carlino – Ogide ( Roseto )