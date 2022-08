Roseto, senso unico di marcia su via degli Acquaviva

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il Comune di Roseto degli Abruzzi informa che, con apposita ordinanza n. 62 del 1° agosto 2022, è stato istituito il senso unico di marcia, direzione nord-sud su via Degli Acquaviva, tratto dall’incrocio con via del Sottopassaggio a incrocio con via Bozzino. Questa decisione è stata assunta in considerazione del fatto che la presenza della pista ciclabile ha notevolmente ridotto la larghezza della carreggiata di via Degli Acquaviva, anche nel tratto da incrocio con via del Sottopassaggio a incrocio con via Bozzino, tanto che lo spazio di carreggiata che resta non è sufficiente a garantire il transito, in sicurezza, dei veicoli in entrambe le direzioni di marcia. Per questo si è ritenuto necessario adottare idonei provvedimenti per la disciplina della circolazione su questa importante arteria.

