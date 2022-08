Lavori sulla strada provinciale 43 per Pietracamela sul primo lotto al via

TERAMO – Sono stati aggiudicati i lavori del primo dei tre lotti per la sistemazione della 43 e della 43/a che attraversano i Comuni di Pietracamela e Fano Adriano. Il primo lavoro per una spesa di 1 milione e 300 mila euro riguarda la provinciale 43 che dalla statale sale a Pietracamela e riguarderà la sistemazione del manto stradale. Il cantiere, sentita anche l’Amministrazione comunale, partirà a fine Agosto al termine della stagione estiva per non arrecare disagi al flusso turistico.

Gli altri due lotti, anche questi di prossimo affidamento, riguardano lavori più complessi: due punti sulla 43/a fra Intermesoli e Fano Adriano per la messa in sicurezza del versante – franato quest’ultimo sulla strada – e il ripristino dei tratti danneggiati.

In totale un importo complessivo di spesa di oltre 4 milioni di euro finanziati con il Masterplan.