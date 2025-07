Roseto, Scoppito e Pescara: il weekend giallo di Coldiretti

TERAMO (Roseto) – Notte gialla a Roseto domani sera 5 luglio, a partire dalle 19, per sensibilizzare le famiglie ad una alimentazione corretta e rigorosamente made in Italy. In occasione dell’evento Roseto Junior Fest promosso dal Comune e destinato ai più piccoli, Coldiretti Teramo promuoverà sul lungomare un’area destinata al cibo made in Italy con attività di intrattenimento e promozione sindacale. Alla notte gialla – così chiamata in riferimento ai colori sociali dell’organizzazione di categoria – ci saranno le aziende di Campagna Amica con degustazione e vendita delle eccellenze locali. Non mancherà lo street food e tante attività di sensibilizzazione sull’educazione alimentare e sulla necessità di una scelta consapevole della spesa.

“Un modo – dice Emanuela Ripani, presidente di Coldiretti Teramo – per intercettare il mondo dei consumatori e avvicinarli alla filiera corta promuovendo produzioni tradizionali ma anche prodotti nuovi destinati a tutte le età”. Per il direttore Daniele Di Venanzio ogni forma di educazione inizia a tavola. “E’ importante conoscere il cibo che mangiamo – dice Di Venanzio – la notte gialla è un format nuovo che, come per i mercati ad evento di Campagna Amica, verrà proposto nei momenti di maggiore coinvolgimento dei diversi territori”.

Di seguito le aziende agricole coinvolte: La Mascionara (salumi, formaggi e arrosticini); Hopera (birra agricola); Polo Paradisi (porchetta); Sansonetti Adele (uova); Vini Faraone; Monica Del Vecchio (pasta, olio e vino); Fabrizio Di Sante (miele).

L’AQUILA (Scoppito) – Sempre domani 5 luglio, a Scoppito, si tinge di giallo anche la Notte Bianca promossa dall’amministrazione comunale nel centro cittadino con un’area riservata ai produttori di Campagna Amica dalle 18 del pomeriggio alle 4 della mattina del 6 luglio. Sono previste vendita diretta e somministrazione di birra agricola, nonché granite e centrifugati di verdura e frutta fresca. Di seguito le aziende coinvolte: Dietro il monte di Luca Tarquini (cereali, mais nero e birra agricola), L’oro nella terra di Lucia Iervolino (tartufi), La Mascionara (formaggi e salumi), Il buon russo (granite e centrifugati), I sapori della terra di Massimiliano Alisio (lenticchie, zafferano).

PESCARA – Il week end all’insegna delle eccellenze agroalimentari inizia comunque questa sera 4 luglio a Pescara con Mediterranea dove, fino a domenica 6 luglio, i mercati di Campagna Amica di Pescara (Via Pepe e Via Gobetti) saranno presenti per tre giorni consecutivi nel porto turistico Marina di Pescara con la vendita diretta delle maggiori eccellenze abruzzesi.