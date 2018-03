Roseto, raccolta rifiuti: serve una maggiore collaborazione

Diodoro ecologia raccomanda ai cittadini l’uso dei contenitori per il conferimento del “secco”

ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) – La ditta Diodoro ecologia, che gestisce la raccolta dei rifiuti a Roseto, chiede una maggiore collaborazione da parte degli utenti nell’uso dei contenitori, in particolare per quanto riguarda il conferimento del “secco”, per evitare che possano verificarsi disservizi.

“I rifiuti”, specifica l’assessore all’Ambiente, Nicola Petrini, “vanno messi sul suolo pubblico nei sacchi e nei contenitori messi a disposizione dalla ditta. L’appello è particolarmente rivolto al cosiddetto secco. Ultimamente, infatti, si è verificato che la ditta Diodoro non ha ritirato i sacchi neri senza i contenitori. Il motivo è semplice: su questi c’è un codice a barre che permette, in caso di inosservanze, di risalire al titolare. Si prega, quindi, i cittadini di seguire scrupolosamente le indicazioni per evitare eventuali disservizi”.