ROSETO DEGLI ABRUZZI – Variante al piano regolatore, nuovo regolamento del servizio di trasporto scolastico e impegno ad adottare entro il 2023 un piano antenne sono stati gli argomenti più importanti all’ordine del giorno dell’assemblea consiliare che si è tenuta lo scorso 31 maggio.

Particolarmente attesa la prima variante di rigenerazione urbana, strumento che consente i cambi di destinazioni d’uso a residenziale in alcune zone, e introduce una flessibilità che non imprigiona l’economia ma guarda allo sviluppo, al lavoro e ai servizi di alcune zone della città.

Grazie al cambiamento delle destinazioni d’uso di alcune aree, potranno essere recuperati spazi di comunità e avere una migliore vivibilità, il tutto inserito in omogeneità con il contesto del tessuto edilizio e urbano esistente.

“Nell’esprimere grande soddisfazione per il completamento di questo iter – dichiara il Presidente della Commissione Urbanistica Enio Pavone – non posso non evidenziare come, pur avendo tutti i membri della Commissione Urbanistica espresso parere favorevole, una volta in aula il solo consigliere Sabatino Di Girolamo ha votato l’approvazione della variante al PRG, mentre i consiglieri Di Giuseppe e Bellachioma si sono astenuti e Ciancaione, Ginoble e Petrini erano assenti”.

Approvato anche il nuovo regolamento del trasporto scolastico, altro importate strumento che adotterà dei criteri tariffari proporzionali al reddito ISEE, e introduce la novità del servizio pedibus, un autobus che “va a piedi”, che non inquina, non consuma, non produce costi, e che è possibile vedere in questi giorni per le strade della città essendo il servizio stato attivato in fase sperimentale.

“Voglio complimentarmi con la squadra perché una volta di più abbiamo dimostrato che tra il dire e il fare non sempre c’è di mezzo il mare, soprattutto quando si hanno le giuste competenze e la volontà ad affrontare e risolvere seriamente i problemi – ha detto il Sindaco Mario Nugnes. Il lavoro fatto in tal senso dagli assessori Mazzocchetti sui cambiamenti di destinazione d’uso, Luciani sul nuovo regolamento del trasporto scolastico, Marcone sul decoro urbano e sulle manutenzioni, senza dimenticare le risposte fornite dall’assessore Mastrilli sugli impianti sportivi sono la migliore garanzia per i cittadini che ci hanno scelto per governare Roseto”.

Il Consiglio ha poi affrontato la vicenda legata all’installazione nel territorio di Cologna Spiaggia di un’antenna radio base, contro la quale è stata sottoscritta una petizione dai cittadini residenti.

L’assemblea ha deliberato l’impegno a dotarsi entro il 31 dicembre 2023 di un piano delle antenne che vada a regolamentare il posizionamento di stazioni radio telefoniche sul territorio comunale, piano antenne bloccato di cui si parla da ani ma che risale, di fatto, al 2005.

Nel contempo, tuttavia, il consiglio si è impegnato a portare avanti una concertazione con i gestori di telefonia mobile per pensare in maniera condivisa l’allocazione delle antenne fuori dai centri densamente popolati e lontano dagli edifici sensibili.