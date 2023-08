Roseto, premio “Amore per l’Abruzzo” a Dino Castorani

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Ieri pomeriggio, presso la Sala Giunta del Comune di Roseto degli Abruzzi, l’Amministrazione rosetana rappresentata dal primo cittadino Mario Nugnes e dall’Assessore alla Cultura Francesco Luciani, assieme a Francesca Martinelli del premio “Amore per l’Abruzzo”, hanno ricevuto e premiato il signor Dino Castorani, sarto abruzzese che vive in Venezuela da anni e che nella sua lunga carriera ha “vestito” tanti importanti personaggi del mondo politico e dello spettacolo, tra cui spiccano i reali di Spagna e tanti capi di stato dell’America latina.

Malgrado viva da tanti anni in Venezuela Dino Castorani è ancora molto forte il suo legame con l’Abruzzo, dove torna spessissimo per riabbracciare amici e parenti, alcuni dei quali vivono proprio a Roseto degli Abruzzi. Il signor Castorani era in questi giorni nella Città delle Rose per ricevere l’ambito premio “Amore per l’Abruzzo” giunto alla sua 19° edizione e che, causa maltempo, è stato posticipato al prossimo 2 settembre. L’organizzazione del premio, in accordo con l’Amministrazione, ha quindi deciso di dedicargli una cerimonia in Municipio dove gli è stato consegnato proprio dal Sindaco Mario Nugnes l’ambito riconoscimento. Oltre a questo l’Assessore Francesco Luciani gli ha consegnato, a nome della Città di Roseto degli Abruzzi, una targa-volume sullo storico Borgo di Montepagano.