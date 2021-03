Roseto, Lions e Soroptimist in aiuto delle donne assistite dalla “Fenice”

I fondi dei Lions di Roseto utilizzati per corsi di formazione e patente di guida quelli dei Soroptimist Teramo per corsi di apicoltura

TERAMO – Il Lions Club di Roseto degli Abruzzi e il club Soroptimist di Teramo offrono un’aiuto concreto alle donne vittime di violenza assistite dal Centro della Provincia, “La Fenice”.

Grazie alle donazioni delle due associazioni e valutate le esigenze delle donne che stanno seguendo un percorso assistite dall’equipe multidisciplinare del Centro, i fondi del Lions sono stati utilizzati per acquistare 3 corsi EiPass (patentino certificato per l’utilizzo del computer) e un corso di scuola guida (per una delle donne accolte in Casa Maia) mentre i fondi Soroptimist sono stati utilizzati per acquistare due corsi di apicoltura.

“Per la maggior parte delle donne assistite dal Centro – dichiara la consigliera provinciale con delega alle pari opportunità, Beta Costantini – vi è la necessità di affiancare al percorso psicologico e all’assistenza legale un sostegno di tipo sociale con la formazione, l’integrazione delle competenze; insomma quello che può servire per un reinserimento, anche lavorativo. Prendere la patente di guida, come nel caso specifico, significa recuperare parte dell’autonomia perduta. Alle associazioni che stanno aiutando le donne attraverso La Fenice va tutto il nostro riconoscimento”.

E questa mattina, la presidente del Lions Club di Roseto, Daniela Faraone, si è incontrata in Provincia con la consigliera Costantini e con la responsabile del servizio antiviolenza, Annapaola Di Dalmazio. “Per il Lions di Roseto è una collaborazione consolidata, durante il lockdown insieme alla Provincia e alla Commissione Pari Opportunità abbiamo organizzato una serie di iniziative on line per parlare alle donne, farle sentire meno sole e promuovere i servizi del centro antiviolenza” ha sottolineato la Faraone.