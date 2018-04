Roseto: Lido la Lucciola passa al Comune, lavori in via Bologna

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il Comune di Roseto in una nota informa di aver acquisito lo stabilimento balneare La Lucciola in via definitiva. Viene sancito da una delibera della giunta regionale, nella seduta del 29 marzo, trasmessa al Comune venerdì 6 aprile. L’atto amministrativo spiega che “la struttura può essere dismessa dalla Regione Abruzzo con contestuale trasferimento dei beni e voltura dei titoli concessori in favore dell’amministrazione delegata: Comune di Roseto degli Abruzzi”.

Nello specifica si tratta di un bar con annessi locali e servizi di 95 metri quadri; di 5 cabine spogliatoio, di una piattaforma scoperta di 492 metri quadri e di un’area asservita per posa ombrelloni, sdraio e camminamenti di 6.330 metri quadri.

Soddisfatto il sindaco, Sabatino Di Girolamo che appresa la notizia ha ringraziato la Regione Abruzzo per aver definito in tempi ragionevoli questa vicenda.

“Avevo chiesto al presidente D’Alfonso, in occasione della visita nella nostra città del 12 febbraio, di provvedere perché non volevo che si verificassero di nuovo i ritardi che abbiamo subito lo scorso anno. Ora siamo nelle condizioni di provvedere, in tempo utile, a dare in gestione lo stabilimento. La Lucciola è in una posizione strategica, al centro della riviera, a ridosso della stazione ferroviaria, con una considerevole area asservita e con un ampio spazio sul lungomare. Può essere un ottimo investimento e, come amministrazione, ci puntiamo molto”.

LAVORI IN VIA BOLOGNA, RIPARAZIONE DI UNA CONDOTTA IDRICA

La Ruzzo reti comunica che domani, martedì 10 aprile, dalle 8 alle 14, circa, è prevista una riparazione della condotta idrica in via Bologna. Per l’esecuzione dell’intervento la Ruzzo reti provvederà ad apporre cartelli di divieto di transito e di sosta nell’area interessata che va dall’angolo di via Manzoni fino al civico 52 di via Bologna (fine strada).