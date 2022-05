Roseto, lavori di messa in sicurezza all’interno di Casa Mataloni

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Saranno realizzati una serie di interventi di messa in sicurezza all’interno di Casa Mataloni nella Riserva del Borsacchio. Questi inizieranno nei prossimi giorni e saranno eseguiti dalla società titolare dell’immobile che, con delibera di Giunta n. 147, è stata autorizzata a eseguire la demolizione di tutte le parti del primo piano e sottotetto spingenti verso l’esterno, con successivo posizionamento dei detriti all’interno del manufatto medesimo; a realizzare una recinzione con rete metallica al fine di evitare l’accesso; ad apporre all’esterno dell’area apposita cartellonistica di pericolo.

“Grazie alla proficua collaborazione con la società titolare dell’immobile e agli eccellenti rapporti stabiliti in questi mesi con il privato siamo riusciti a cogliere questo importante risultato per il comprensorio che ci consentirà di mettere in totale sicurezza l’intera area che ricade all’interno della Riserva del Borsacchio – dichiara il Sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes – quella di Casa Mataloni è un’annosa problematica che interessa il nostro territorio a cui, già dai primi mesi della nostra Amministrazione, abbiamo dedicato particolare attenzione con l’obiettivo che la struttura venisse messa, al più presto, in totale sicurezza dopo molti anni”.