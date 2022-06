Giulianova, servizio gratuito di assistenza alle vittime di reato

L’ Assessorato alle Politiche sociali promuove la conoscenza del progetto “ReAgire”, servizio finanziato dal Ministero della Giustizia e attivato dalla Regione Abruzzo.

GIULIANOVA – É operativo da qualche giorno, un servizio gratuito di assistenza alle vittime di reato, finanziato dal Ministero della Giustizia e predisposto dalla Regione Abruzzo. Il progetto si chiama “ReAgire” e l’ Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Giulianova intende promuoverne la diffusione e la conoscenza. L’iniziativa, della durata di 12 mesi, è realizzata dalla cooperativa onlus C.r.i.s.i. e vede, in qualità di partner istituzionali, il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila, il Tribunale per i Minorenni di L’Aquila, l’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna del Lazio Abruzzo e Molise, il Centro per la Giustizia Minorile per il Lazio l’Abruzzo e il Molise, l’ Anci Abruzzo, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale del Consiglio Regionale d’Abruzzo. “ReAgire” realizza attività di ascolto e accoglienza, di sostegno psicologico, orientamento verso altri servizi professionali, consulenza legale e accompagnamento ai servizi di giustizia riparativa. Il progetto mette inoltre a disposizione, per ogni genere di informazione, il numero verde 800 411 332.