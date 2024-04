Roseto degli Abruzzi, parcheggi gratuiti: dove trovarli

ROSETO DEGLI ABRUZZI – In vista della bella stagione e del consueto afflusso di turisti da tutto l’Abruzzo e da altre regioni italiane, il Comune di Roseto degli Abruzzi ricorda che sono a disposizione diverse aree parcheggio gratuite su tutto il territorio, molte delle quali aperte grazie all’impegno dell’Amministrazione Nugnes.

In particolare, l’Amministrazione Comunale, si sta muovendo per farsi trovare pronta dal punto di vista logistico e dei servizi in vista dei tanti eventi che andranno ad arricchire il cartellone delle manifestazioni che sarà presentato a breve. Eventi che, sicuramente, porteranno in città tantissime persone.

Tra i parcheggi gratuiti a disposizione si ricordano: quello di via D’Annunzio, il parcheggio dell’area ex Castelli (che sarà fruibile durante la bella stagione), il parcheggio nei pressi del Pontile, quello di fianco al Mion Hotel, il parcheggio sotterraneo di piazza della Repubblica (con disco orario), quelli di piazza Olimpia e piazza Marco Polo nella zona Sud, le aree parcheggio della rotonda sud e nei pressi del camping Stella Maris a Cologna Spiaggia. A queste si aggiunge l’apertura dell’area di sosta libera in largo Beniamino Gigli, a ridosso della statale, e nell’area della storica fornace Catarra (con l’ingresso da via Adriatica).

Tutte le informazioni sono disponibili sull’apposita pagina creata sul Sito Istituzionale del Comune di Roseto degli Abruzzi al seguente indirizzo: https://www.comune.roseto.te.it/servizio/roseto-parcheggi.

Il servizio è rivolto a residenti, visitatori e automobilisti che necessitano di informazioni sui parcheggi disponibili (gratuiti e a pagamento) nel comune di Roseto degli Abruzzi e desiderano usufruire dei servizi di parcheggio offerti. A disposizione, inoltre, una mappa interattiva riportante la localizzazione delle diverse aree di sosta presenti su tutto il territorio e si potranno ottenere le informazioni con un solo “click”. Attraverso questa iniziativa si intende facilitare la ricerca di parcheggi, fornendo indicazioni utili sui posti disponibili, sulle tariffe e sugli orari di apertura.

“Grazie all’impegno della nostra Amministrazione, abbiamo reso disponibili numerosi parcheggi gratuiti in aree centrali e importanti della città. Questo è un grande passo avanti rispetto agli anni passati, caratterizzati da una cronica carenza di stalli – affermano il Sindaco Mario Nugnes e l’Assessore alla Rigenerazione Urbana e al Patrimonio Gianni Mazzocchetti – Stiamo lavorando incessantemente per integrare le aree parcheggio con il servizio di trasporto di bus navetta e di bike sharing, per promuovere sempre più la mobilità sostenibile in centro durante l’estate. Vogliamo favorire lo spostamento a piedi o su due ruote, elementi che rendono la città virtuosa e più vivibile, permettendo ai cittadini e ai turisti di parcheggiare senza problemi per poi spostarsi con metodi alternativi. Continueremo su questa strada, per il bene dei nostri cittadini e della nostra amata città”.