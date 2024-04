Giulianova, pulizia delle spiagge la notte del 19 aprile

Prevista per la notte di venerdì prossimo, 19 aprile, la raccolta dei rifiuti provenienti dalle spiagge in concessione. Da maggio le operazioni avranno cadenza settimanale

GIULIANOVA – L’ Ufficio Ambiente del Comune rende noto che è programmato per la notte di venerdì, 19 aprile, il passaggio mensile di raccolta dei rifiuti provenienti dalla pulizia delle spiagge in concessione.

Gli operatori che hanno la necessità di conferire tale materiale, devono sistemarlo entro la serata di giovedì 18 all’interno degli appositi contenitori, i cosiddetti “big bags”, sulla propria area in concessione. Si ricorda che i rifiuti devono essere privi di sabbia, che i “big bags” non conformi non saranno ritirati e che non è concesso il ricorso ad altre forme di conferimento. Si precisa inoltre che è tassativamente vietato spostare i rifiuti sulle spiagge libere.

Da maggio la raccolta sarà effettuata una volta a settimana . Le date dei passaggi saranno comunicate con buon anticipo.

