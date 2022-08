Roseto degli Abruzzi, trattamenti di disinfestazione il 17 e 18 agosto

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il Comune di Roseto degli Abruzzi avvisa la cittadinanza che, nella notte compresa tra mercoledì 17 e giovedì 18 agosto, a partire dalle ore 23:30 circa, la verrà effettuato dalla ditta “Sochil Verde” un trattamento di disinfestazione contro insetti alati nel centro urbano di Roseto degli Abruzzi e nella notte compresa tra giovedì 18 agosto e venerdì 19 agosto, sempre a partire dalle ore 23:30, lo stesso trattamento verrà svolto nelle frazioni del territorio.

Precauzionalmente si raccomanda di:

Non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento.

Tenere le finestre chiuse.

Tenere gli animali domestici riparati.

Evitare di stendere la biancheria.

Evitare parcheggi di autovettura o altri mezzi che possano ostacolare le operazioni di disinfestazione.

In caso di maltempo il trattamento non effettuato verrà riprogrammato e svolto in data successiva, previa nuova comunicazione.