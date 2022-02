Roseto degli Abruzzi, Consiglio Comunale: l’odg del 18 febbraio

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il Presidente del Consiglio Comunale, Gabriella Recchiuti, ha convocato il Consiglio per il giorno 18 febbraio 2022, alle ore 17:00, con la continuazione nelle ore e nei giorni successivi, presso il Palazzo Comunale, in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione per trattare il seguente O.d.G.:

1. Conferimento della “cittadinanza onoraria” alla senatrice liliana segre;

2. Commissione per la realizzazione di giusti rapporti di pari opportunita’ tra uomo e donna. Modifica art.5 lett.c del regolamento;

3. Liofilchem srl.variante al permesso di costruire in deroga n.91 del 26.05.2021 relativo al potenziamento di una cabina elettrica a servizio del complesso industriale in localita’ pianura vomano-frazione voltarrosto realizzazione.

4. Adesione del comune di roseto degli abruzzi al progetto “sibater-supporto istituzionale all’attuazione della banca delle terre”, gestito da anci nazionale, con il supporto tecnico della fondazione ifel, finanziato dal pon governance e capacita’ istituzionale 2014-2020.

5. Mozione: richiesta di risoluzione per la catalogazione e nuova ubicazione dei lasciti bibliotecari, monumentali ed altro ancora

6. Mozione: oggetto iniziative riguardanti il disagio giovanile.

7. Interrogazione: campo sportivo fonte dell’olmo.

8. Interrogazione: centro di raccolta centro del riuso in localita’ fonte dell’olmo.

Si ricorda che non sono ammesse più di 25 persone tra il pubblico e occorre che i cittadini siano muniti di green-pass.

“Tra i punti più interessanti del prossimo Consiglio Comunale vi è indubbiamente il conferimento della “cittadinanza onoraria” di Roseto degli Abruzzi alla Senatrice a Vita Liliana Segre. Un punto all’ordine del giorno da noi proposto e che ha visto la condivisione dell’intera Conferenza dei Capigruppo visto l’alto valore simbolico di questo atto, che arriva tra l’altro a pochi giorni dalla Giornata del Ricordo ed a qualche settimana dalla Giornata della Memoria, due ricorrenze importanti che, ieri come oggi, invitano le nostre coscienze a una seria riflessione. La Senatrice Segre, tramite la sua segreteria, ci ha manifestato la propria gratitudine nel ricevere la “cittadinanza onoraria” e non disperiamo di averla, presto, in visita nella nostra città. Altro punto a cui teniamo particolarmente è quello inerente la ricostituzione della Commissione per la realizzazione di giusti rapporti di Pari Opportunità tra uomo e donna. Purtroppo la parità di genere è ancora una conquista nel nostro Paese e bisogna considerare che la cronaca quotidianamente ci porta a dover fare i conti con episodi di violenza contro le donne e femminicidi: ritengo quindi che una seria riflessione su questa tematica sia quanto mai opportuna e auspichiamo che, con l’avvio della nuova CPO di Roseto degli Abruzzi, si possano realizzare numerosi momenti di incontro e confronto per non abbassare mai la guardia su queste tematiche. Il tempo che ci siamo concessi per rivedere la delibera è stato utile per permettere alle associazioni di individuare i nomi dei loro delegati che andranno a comporre questa Commissione Consigliare e ha permesso alla maggioranza anche di fare una riflessione sul numero di componenti che passeranno dagli attuali 6 per la maggioranza e 3 per la minoranza a 10 per la maggioranza a 6 per la minoranza così da garantire una maggiore partecipazione e una pluralità di idee al dibattito della CPO e tenere in conto le istanze delle minoranze, come già accaduto in occasione della istituzione del Tavolo delle Politiche Giovanili” riferisce Gabriella Recchiuti – Presidente del Consiglio del Comune di Roseto degli Abruzzi.