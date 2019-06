Roseto degli Abruzzi, chiusura al traffico di via Giulio Cesare

Il 2 luglio una riparazione della condotta idrica comporterà la chiusura nel tratto che va da Piazza Ungheria a via Marina

TERAMO – É programmata per Martedì 2 Luglio 2019, una urgente ed improcrastinabile riparazione condotta idrica in via Giulio Cesare di Roseto degli Abruzzi.

L’intervento stesso include la necessità di chiudere al traffico l’intera via dalle ore dalle ore 9.00 alle 14.00 circa nel tratto che va da Piazza Ungheria a via Marina.

Nel corso dei lavori verrà posta ogni segnalazione nel rispetto del codice della strada e della sicurezza sui cantieri.