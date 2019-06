Tra i film in uscita il 26 e 27 giugno “Toy Story 4“, “La mia vita con John F. Donovan”, “The White Crow”. Trame e trailers

Di animazione, emozionali, evangelici, drammatici, commedia, biografici, thriller: sono i nuovi film in uscita tra il 26 il 27 giugno. Accanto alle informazioni di questi film anche il trailer. All’interno dei link qui sotto presenti potrete invece tovare i titoli dei nuovi film previsti nei principali cinema d’Abruzzo e cliccando sui nomi delle singole strutture anche gli orari e altre informazioni utili.

Cominciamo con il film di animazione Disney Pixar Toy Story 4. Woody ha sempre saputo quale fosse il suo posto nel mondo e la sua priorità è sempre stata prendersi cura del suo bambino, che si trattasse di Andy o di Bonnie. Quando Forky, il nuovo progetto scolastico di Bonnie trasformato in un giocattolo, si auto definisce “spazzatura” e non giocattolo, Woody decide di mostrargli gli aspetti positivi di questa nuova vita. Ma quando Bonnie porta con sé tutta la banda di giocattoli in un viaggio con la sua famiglia, Woody fa un’inaspettata deviazione, che lo porta a ritrovare la sua amica scomparsa da tempo, Bo Peep. Dopo aver trascorso anni per conto proprio, lo spirito avventuroso di Bo e la vita “on the road” hanno rovinato la sua porcellana. Woody e Bo scopriranno che le loro rispettive vite come giocattoli sono ormai agli antipodi, ma presto si renderanno conto che questo è l’ultimo dei loro problemi.



Natahalie Portman, Susan Sarandon e Kathy Bates sono tra le protagoniste di La mia vita con John F. Donovan, il film che segue le vicende della star della tv americana, John F. Donovan. Durante un momento di crisi personale, l’attore inizia una corrispondenza epistolare con un ragazzino di undici anni, Rupert Turner, suo fan da sempre, che non perde mai un’apparizione dell’uomo in televisione, considerandolo il suo idolo. Nessuno è a conoscenza di questa amicizia a distanza, nemmeno la madre di Rupert. Ma questa relazione diviene il pretesto per uno scandalo che distruggerà per sempre la vita e la carriera di Donovan.

Proseguiamo con Atto di fede.Racconta la storia del quattordicenne John, che durante una mattina di inverno cade in un lago ghiacciato, nel Missouri, annegando. All’esito di una vana rianimazione cardiopolmonare, viene dichiarato morto. A quel punto la madre comincia a pregare ad alta voce e la sua Fede riuscirà miracolosamente a farne riprendere il battito.

Carmen y Lola segna l’esordio di Arantxa Echevarría e narra la storia di Carme, adolescente gipsy che vive nella periferia di Madrid. Un giorno incontra Lola, gitana come lei, ma che a differenza sua è tutt’altro che rassegnata ad una vita dal destino già scritto. Tra le due nascerà una complicità molto forte, che aiuterà entrambe ad allontanarsi dalle proprie famiglie e cercare la propria strada.

Daitona, diretto da Lorenzo Giovenga, racconta ventiquattr’ore della vita di Loris Daitona, scrittore romano che, a sedici anni, ha raggiunto la notorietà grazie al best-seller per adolescenti Ti Lovvo. Nell’arco di una giornata, si ritroverà coinvolto in equivoci e incontri con poetesse erotiche, criminali, viscidi editori.

Protagonista di Ma é Sue Ann, una tranquilla donna di mezza età che lega con un gruppo di adolescenti e offre loro la possibilità di organizzare una festa a casa sua. I ragazzi non immaginano cosa in realtà li spetti.



The White Crow, diretto da Ralph Fiennes, segue la vita del ballerino Rudolf Nureyev, dall’infanzia fino al periodo della scuola di danza frequentata Leningrado. Quando nel 1961, si reca a Parigi, uscendo per la prima volta al di fuori dell’Unione Sovietica, il suo comportamento anticonformista non piace agli ufficiali del KGB, che gli impediscono di andare a a Londra con la compagnia e lo fanno rimpatriare.



Chiudiamo questa carrellata di novità con Wolf call – Minaccia in alto mare, che segue le vicende di un giovane, dotato della capacità di saper riconoscere ogni suono che sente. proprio per questo è chiamato a prestare servizio su un sottomarino. Un giorno, però, durante un’operazione militare al largo delle coste siriane, commette un errore che mette a repentaglio la sicurezza di tutto l’equipaggio. Non riuscendo a darsi pace, cerca la fonte di quel suono misterioso che lo ha ingannato.