SABATO 8 E DOMENICA 9 GENNAIO PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA “FEDELE ROMANI” SI TERRA’ LO SCREENING DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Si svolgerà sabato 8 e domenica 9 gennaio lo screening della popolazione scolastica. La campagna riguarderà, su indicazione della Regione Abruzzo, tutti gli studenti delle scuole primarie e superiori, ma non il personale scolastico e docente e i bambini delle scuole dell’infanzia perché, da come è stato riferito, per questi ultimi i tamponi a disposizione non sono idonei.

Lo screening si svolgerà presso la palestra della scuola “Fedele Romani”, sede ritenuta la più idonea per evitare assembramenti e per la presenza, nell’area circostante, di ampie zone per il parcheggio. Di concerto con i Dirigenti Scolastici, anche al fine di evitare assembramenti, si è convenuto che sarà compito degli istituti scolastici avvisare gli alunni sul registro di classe elettronico, indicando giorno e orario di presentazione per il test. I minori si dovranno presentare accompagnati almeno da un genitore e, se possibile, con modulo per il consenso al test covid già compilato (è possibile reperirlo sul sito istituzionale del Comune e sui suoi canali social).

“Ci teniamo a ringraziare quanti, seppur con pochissimo preavviso, si sono messi immediatamente a disposizione per la realizzazione di questa importante campagna di screening della popolazione scolastica – dichiarano il Sindaco Mario Nugnes e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Francesco Luciani – nel ricordare che lo screening è su base volontaria, riteniamo sia doveroso raccomandare la partecipazione di tutti gli studenti e la collaborazione di tutte le parti interessate”.

Il calendario dei giorni diviso per fasce orarie e per scuole.

SABATO MATTINA

Fascia 9-10

Istituto Comprensivo Roseto 1 Scuola Primaria

Primaria Schiazza

Fascia 10-11

Istituto Comprensivo Roseto 1 Scuola Primaria

Primaria D’Annunzio

Primaria Cologna

PAUSA OPERATORI 11.00-11.30

Fascia 11.30-12.30

Istituto Comprensivo Roseto 2 Scuola Primaria

Primaria Manzoni

Fascia 12.30-13.30

Primaria Campo a Mare

Primaria Santa Lucia

Primaria Voltarrosto

SABATO POMERIGGIO

Fascia 14.30-16.30

30-15.30 Istituto Comprensivo Roseto 1 Scuola Secondaria

Secondaria D’Annunzio

Secondaria Cologna

Istituto Comprensivo Roseto 2 Scuola Secondaria

Secondaria Romani

Fascia 17-19

Moretti

DOMENICA MATTINA

Fascia 9-11

Biennio Saffo

+ Studenti residenti a Roseto frequentanti Scuole Superiori in altri comuni (es. Liceo Atri, Alberghiero etc.)

PAUSA OPERATORI 11.00-11.30

Fascia 11.30-13.30

Triennio Saffo

INFO ULTERIORI

Famiglie con studenti in diversi istituti, che dovrebbero quindi presentarsi in differenti orari, potranno svolgere il tampone in un’unica fascia oraria. Studenti con certificazioni sanitarie che prevedano impedimenti a partecipare secondo le procedure avranno la precedenza e verranno trattati singolarmente in base alle esigenze.