Roseto, apre domenica il Campo Sportivo di Santa Lucia

Affidamento temporaneo in uso gratuito della gestione della struttura ad alcune società sportive del territorio

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Grazie all’intervento dell’Amministrazione rosetana viene finalmente aperto il Campo Sportivo di Santa Lucia. In attesa della cerimonia inaugurale del nuovo impianto, che si terrà nelle prossime settimane, è stata approvata oggi una Delibera di Giunta per l’affidamento temporaneo in uso gratuito della gestione della struttura alle seguenti società amatoriali che ne hanno fatto richiesta congiunta: A.S.D. Brimar Roseto, A.S.D. Miller Voltarrosto FC, A.S.D. Virtus Roseto, A.S.D. Pagliare, A.S.D. Biancorossi Football Club, A.S.D. Amatori Antimo Felicioni. Grazie a questo affidamento temporaneo l’Amministrazione punta a rendere immediatamente fruibile il Campo Sportivo di Santa Lucia tant’è che, già da questa domenica, potranno esservi disputate le prime partite.

“Dopo un iter molto lungo, forse troppo, vede finalmente la luce un impianto molto atteso dalla collettività e, in particolare, dagli abitanti di Santa Lucia e dalle società sportive che operano sul nostro territorio” dichiara il Sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes.

“Ci tengo a ringraziare chi, in questi anni, ha lavorato su questa opera, ma serviva un cambio di passo, un’accelerazione per portare il lungo iter finalmente a compimento. Così, in attesa del bando definitivo e programmatico, abbiamo scelto di optare per un affidamento temporaneo ad alcune società che si sono dimostrate interessate, con l’obiettivo di rendere immediatamente fruibile questa struttura”.

“Sin dal nostro insediamento ci siamo adoperati, accanto alla manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio, per portare a compimento diverse opere rimaste in sospeso come appunto l’apertura del Campo Sportivo di Santa Lucia che la precedente Amministrazione ha annunciato praticamente per quattro anni consecutivi senza mai portarla a compimento. Noi, senza parlare di date o fare annunci, abbiamo ripreso questo intervento e in breve tempo siamo riusciti a portarlo a compimento, certi di poter mettere a disposizione della collettività e di tante associazioni sportive un impianto di gioco moderno” sottolinea il Vice-Sindaco e Assessore con delega ai Lavori Pubblici Angelo Marcone.

“Abbiamo accettato con piacere la richiesta di queste società sportive amatoriali che si sono messe insieme e hanno chiesto temporaneamente, in attesa del bando ufficiale, di poter gestire il Campo di Santa Lucia. Riteniamo infatti che sia meglio che l’impianto, una struttura importante per il nostro territorio, sia tenuto in funzione e venga utilizzato, in attesa del suo affidamento definitivo, piuttosto che tenerlo chiuso con il rischio che si rovini” spiega l’Assessore con delega allo Sport, Lorena Mastrilli.