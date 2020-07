Roseto degli Abruzzi, il Centro More invita alla pratica del fitness

Stile di vita in tempi di Covid, allarme Istituto Superiore di Sanità. Centro MORE: “A settembre non facciamoci trovare impreparati”

ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) – Adulti italiani sempre più sedentari e in sovrappeso. Questa l’ultima e più recente fotografia scattata da uno studio coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità che propone dati poco confortanti sullo stato del benessere fisico degli italiani.

«La situazione di emergenza e le lunghe settimane di lockdown – spiega Luca Di Franceschino, fondatore e business manager del Centro medico sportivo MORE di Roseto – hanno fornito ostacoli aggiuntivi e marcato situazioni critiche. A fronte di un panorama quasi desolante descritto dall’ISS c’è una buona notizia: con un po’ di impegno e caparbietà si può recuperare salute e benessere, con un occhio alla bilancia. Si deve evitare il fai-da-te e, dove la forza di volontà è un po’ latitante, di sicuro aiuta avere al fianco chi ti sprona nel fare attività ponderate ed efficaci, con un metodo provato che porta risultati».

Il Covid ha trovato molte persone impreparate per un allenamento autonomo: chi non era abituato a dedicare tempo al fitness o ad allenarsi regolarmente ha fatto più fatica. Ora che si è in una fase di mezzo, in cui non è possibile fare tante previsioni per i prossimi mesi, bisognerebbe trarre spunto dagli inconvenienti di queste ultime settimane e prendere decisioni strategiche – e in piena sicurezza – per non cadere in una situazione peggiore rispetto ai mesi primaverili appena trascorsi.

«La salute comincia a tavola, recita un adagio conosciutissimo – commenta Alessandra Di Sante, direttore sanitario di MORE – e l’estate è un ottimo periodo per migliorare il proprio stile di vita e, non in ultimo, limitare le calorie. Sembra banale ma è bene ripetere alcuni concetti che spesso dimentichiamo: scegliamo cibi sani, soprattutto non trascuriamo le verdure e la frutta. Per chi si allena è bene seguire indicazioni adeguate rispetto a diversi parametri. Anche in questo caso sarebbe prudente evitare di fare da soli: con i consigli di specialisti della nutrizione si va sul sicuro. Anche l’idratazione è fondamentale ma non esageriamo con succhi e bevande zuccherate o gassate. Qualche gelato di tanto in tanto concediamocelo».

Il tempo è sempre poco. Tanti sforzi e impegno per perdere qualche chilo e tornare in forma chiedono risultati subito.

«Magari non tutti possono vedere benefici evidenti nell’immediato – spiega Tito, direttore tecnico di sala – però ritengo sia fondamentale tenere monitorati gli esiti di ogni fase di allenamento. Nel Centro MORE, ad esempio, riusciamo a garantire i risultati con percorsi affidabili e studiati sulla persona, con frequenti momenti di verifica. L’équipe multidisciplinare di professionisti è un valore indiscusso per ogni nostro ospite perché si tutelano benessere e salute a 360 gradi».

Il Centro MORE gode di un buon vantaggio rispetto alle restrizioni imposte dal Covid, perché nasce con una strada ben chiara, mirata alla qualità e al monitoraggio dei risultati, con corsi per piccoli gruppi e iscrizioni limitate.

«Abbiamo a cuore la gratificazione e la tranquillità di chi ci sceglie come centro sportivo ma anche medico – approfondisce Enrico, responsabile del reparto fisioterapico – e la pandemia ha sollevato timori legittimi nel frequentare ambienti sportivi. Alla riapertura, in realtà, abbiamo proseguito il nostro lavoro orientato alla qualità dei servizi, senza difficoltà. Però le iscrizioni per ora sono sospese, riprenderanno a settembre: desideriamo garantire a chi è già iscritto un ingresso al Centro in piena sicurezza e un livello del servizio sempre altissimo».

Le limitazioni legate al momento di emergenza sono diverse, una di queste è proprio la scarsità degli ingressi. Per ovviare a questo, un buon suggerimento è quello di pensare ora a quello che sarà il programma di benessere per i mesi invernali e non arrivare a settembre senza la possibilità di andare in palestra con regolarità, seguiti da professionisti.

«Abbiamo riscontrato questa necessità da chi ci chiede ora di frequentare i corsi – spiega meglio Valentina, responsabile del front office – ma, avendo ingressi limitati alle attività con pacchetti strutturati, abbiamo pensato ad ingressi singoli, per provare diverse delle nostre classi. In questo modo, ognuno potrà considerare con noi quale sia il corso preferito, il migliore per l’obiettivo da raggiungere: c’è chi desidera perdere peso, tonificare, ritrovare elasticità nei movimento o fare allenamenti sportivi specifici. Fra luglio e agosto sarà possibile fare queste prove con singoli ingressi, avendo poi l’opportunità di prenotare l’iscrizione di settembre».

I mesi estivi sono tempi di vacanza ma il lockdown ha obbligato tanti a pensare di non andare in pausa in termini di benessere e salute.

«In un certo senso – conclude Luca – con il Covid tante persone hanno acquisito una consapevolezza piena e un nuovo atteggiamento che va ad arginare la situazione descritta dai dati dell’ISS : come programmiamo per tempo le nostre vacanze, ora dovremo anticipare le decisioni riguardanti il nostro tempo libero dedicato al fitness riservandoci un programma che nel nostro Centro è alla portata di tutti, in termini di impegno di tempo ed economico». Buone abitudini che migliorano lo stile di vita.