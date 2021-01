Roseto degli Abruzzi, agevolazioni o riduzioni TARI: ecco per chi

Le riduzioni sono state deliberate per le attività sospese, già riaperte o ancora da riaprire e per quelle che potrebbero essere sospese

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il Comune di Roseto degli Abruzzo informa che il Consiglio con atto n. 80 del 30/12/2020 ha adottato le riduzioni per utenze non domestiche chiuse causa Covid obbligatorie di cui alla delibera ARERA 158/2020 per i tre casi di seguito riportati:

Attività sottoposte a sospensione e già riaperte (indicate a titolo esemplificativo nella Tabella 1a dell’Allegato A) alla delibera n. 158/2020 e a queste immediatamente riconducibili) prevedendo una riduzione della parte variabile della TARI proporzionale ai giorni di effettiva chiusura comunicati dall’utente e fino ad un massimo del 25% della tariffa variabile; Attività sottoposte a sospensione e non ancora riaperte (indicate a titolo esemplificativo nella Tabella 1b dell’Allegato A) alla delibera n. 158/2020 e a queste immediatamente riconducibili) di cui all’allegato foglio di calcolo prevedendo una riduzione della parte variabile della TARI proporzionale ai giorni di effettiva chiusura comunicati dall’utente e fino ad un massimo del 25% della tariffa variabile; Stabilire idonea agevolazione sulla parte variabile della tariffa, da calcolarsi in proporzione alle giornate di chiusura (fino ad un massimo del 25%), per quelle attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente (indicate a titolo esemplificativo nella Tabella 2 dell’Allegato A) alla delibera n. 158/2020 e che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la chiusura o la sospensione e l’eventuale riapertura) previa apposita richiesta, da inviare entro il termine perentorio del 31 gennaio 2021, in cui indicare i giorni di chiusura e altre informazioni presenti nella modulistica all’uopo predisposta e depositata agli atti dell’Ente;

Per i primi due casi la riduzione viene applicata d’ufficio, per il terzo caso occorre istanza del contribuente ( allegata) da presentarsi entro il 31.01.2021.

Tutte e tre le riduzioni saranno riconosciute nella prima rata 2021 ( febbraio 2021).