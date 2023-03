Roma Vis Nova – Pescara Pallanuoto: la presentazione della partita

PESCARA – Trasferta proibitiva per il Pescara Pallanuoto, atteso domani pomeriggio alle 16 nella piscina della capolista Roma Vis Nova per la quintultima giornata del campionato di serie A2 girone Sud. Una partita sulla carta dal pronostico chiuso, ma che va giocata con grande professionalità, anche per preparare un finale di stagione dove i biancazzurri possono ancora conquistare la salvezza diretta. Basta leggere i numeri per capire che l’avversario di domani è veramente da brividi: la Vis Nova ha conquistato fin qui i 51 punti disponibili, vincendo tutte le partite disputate. Dall’altro lato il Delfino arriva alla partita dopo la delusione della sconfitta di sabato scorso contro Palermo: se è vero che non è quella di domani la sfida dove cercare i punti salvezza, è altrettanto vero che non può esserci test migliore per iniziare a preparare il delicato impegno casalingo contro la Lazio del 15 aprile.

“Noi dobbiamo affrontare questa partita con l’impegno e la professionalità di sempre” spiega mister Franco Di Fulvio. “La Vis Nova sta facendo un campionato a parte, ma non per questo dobbiamo partire battuti. I ragazzi devono andare in vasca e fare del loro meglio. Se anche dovesse andar male, bisogna utilizzare questa gara come un ottimo allenamento in vista delle prossime quattro”. Poi aggiunge: “La delusione vista dopo la sconfitta di sabato scorso è un segnale positivo: significa che i ragazzi ci tengono e che vogliono arrivare all’obiettivo. Sono convinto che alla fine ci salveremo”.

Per la partita contro la Roma Vis Nova Di Fulvio ritrova l’australiano Holden. Con lui dentro anche il portiere Prosperi. Questi i convocati:

Morretti, Mancini, Spera, Di Fulvio, De Luca, Cerasoli, Giordano, Holden, Micheletti, De Vincentiis, Pelliccione, Castagna, Prosperi.